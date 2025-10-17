Última llamada para Medicare: beneficiarios tienen hasta esta fecha para modificar sus planes Advantage y de medicamentos

Suscríbete a nuestros canales

Desde el 15 de octubre de 2025 y hasta el 7 de diciembre de 2025, los beneficiarios de Medicare pueden inscribirse, cambiar o cancelar planes dentro de Medicare Advantage, así como también ajustar su cobertura de medicamentos recetados para el próximo año 2026.

Esta oportunidad permite a los usuarios analizar sus opciones y asegurarse de tener la cobertura que mejor se adapte a sus necesidades para el siguiente período de cobertura.

Requisitos para inscribirse

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) lanzaron una nueva herramienta en el Buscador de Planes de Medicare que permite a los beneficiarios ingresar hasta cinco de sus proveedores preferidos para ver fácilmente si sus médicos pertenecen a la red de un plan. La herramienta también permite a los beneficiarios clasificar los planes disponibles en su área según si un proveedor indispensable está en la red del plan.

Para inscribirse en Medicare Advantage, los beneficiarios deben estar inscritos en Medicare Parte A y Parte B y residir en el área de servicio del plan elegido.

Durante este periodo, es recomendable comparar los planes disponibles considerando aspectos como primas, copagos, cobertura de medicamentos y redes de proveedores.

No se requieren requisitos adicionales más allá del cumplimiento de estar inscritos en Medicare original.

Beneficios de Medicare Advantage

Medicare Advantage ofrece cobertura integradora que incluye todos los beneficios de Medicare Parte A y B, y generalmente añade cobertura para medicamentos recetados (Parte D), además de servicios extras no cubiertos por Medicare tradicional, como atención dental, visión y programas de bienestar.

Al elegir un plan Medicare Advantage, los beneficiarios pueden beneficiarse de primas potencialmente más bajas y coordinaciones de atención que facilitan el acceso a servicios médicos.

