Día Internacional del Abrazo: Entérate cómo este gesto beneficia la salud física y mental

¿Ya diste un abrazo? ¿Desde cuándo no tienes este gesto con algún ser querido? Aunque para muchas personas los abrazos forman parte de su día a día, de los saludos cotidianos y de su forma habitual de dar cariño; otros se cohíben por la sencilla razón de la necesidad de espacio personal, ansiedad social, o experiencias traumáticas que asocian al tacto con peligro, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Qué importancia tiene un abrazo?

Hoy, como cada 21 de enero se celebra el Día Internacional del Abrazo, “una fecha creada por Kevin Zaborney, un estadounidense quien preocupado por las pocas muestras de afecto que realiza la gente en público incluso con los miembros de su familia, pensó en crear un día para celebrar con abrazos”.

Este es un gesto de gran importancia para el bienestar físico y emocional, pues ayuda a liberar hormonas como la oxitocina, serotonina y dopamina que reducen el estrés, mejoran el estado de ánimo, crean vínculos sociales y proporcionan calma, seguridad y conexión.

El poder de los abrazos

Un abrazo baja el ritmo cardíaco y la presión, reduce el estrés y la ansiedad, mejora el ciclo del sueño, mejora la autoestima, reduce el dolor y fortalece el sistema inmunológico.

Cuando las personas dan y reciben un abrazo sienten calman, combaten el cortisol y con ello mejora sustancialmente la salud al disminuir la presión arterial y el riesgo de enfermedades cardíacas, además, este gesto ayuda a liberar oxitocina, la hormona del amor y esto proporciona un sentimiento de bienestar emocional que ayuda a sentirse tranquilo.

En tal sentido, la web Clínica Alemana comparte que los abrazos son una medicina natural para el cuerpo y la mente; y esto es gracias a que los abrazos activan una serie de procesos fisiológicos que tienen consecuencias positivas en la salud.

Freepik

