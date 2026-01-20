¿Por qué tus compras en Amazon son más caras hoy? La dura advertencia de su CEO en Davos

Suscríbete a nuestros canales

El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, confirmó que el impacto de los nuevos aranceles impuestos por la administración de Donald Trump ya se traslada al bolsillo de los consumidores.

Durante una entrevista en el Foro Económico Mundial de Davos, el directivo explicó que los vendedores de la plataforma agotaron sus inventarios antiguos en otoño y ahora enfrentan costos de importación más elevados.

Esta situación obliga a las empresas a elegir entre absorber las pérdidas o aumentar los precios finales, una decisión importante debido a que el sector minorista opera con márgenes de ganancia muy estrechos.

Perspectiva

A pesar del encarecimiento de ciertos artículos, Jassy destacó que los compradores mantienen un ritmo de gasto constante, aunque muestran cambios significativos en sus hábitos de consumo según reseñó Banca y Negocios.

Muchos usuarios optan actualmente por versiones económicas o formatos más pequeños de los productos habituales para mitigar el golpe a sus finanzas personales.

Amazon intenta frenar la escalada de precios para retener a sus clientes, pero advierte que el aumento del 10% en los costos de producción hace que el ajuste al alza sea inevitable en gran parte del catálogo disponible en la tienda digital.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.