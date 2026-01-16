Trump sobre Venezuela: Me parece un país maravilloso, ha cambiado tanto en una semana

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, afirmó que le gusta mucho Venezuela, que "es un país maravilloso (...), ha cambiado tanto en una semana".

Durante unas declaraciones a la prenda, Trump aseguró que "no hablo mal de Venezuela".

Trump habla de Venezuela

De acuerdo con sus declaraciones, Trump asegura que "ahora me gusta mucho Venezuela, digo cosas buenas".

Agrega que "no hablo de Venezuela de forma negativa, creo que es un país maravilloso, simplemente es muy interesante, es tan diferente, ha cambiado tanto literalmente en una semana".

Adicionalmente, el mandatario estadounidense destacó que el ataque contra Venezuela del pasado 3 de enero, "Fue una de las mayores maniobras militares de todos los tiempos".

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube