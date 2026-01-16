Policía atrapa al "vándalo de los clavos" en Florida: causó terror en las calles por meses

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades del condado de Hillsborough detuvieron a Félix Uresti, un hombre de 51 años, tras sorprenderlo mientras esparcía cientos de clavos sobre Miller Road, en Valrico.

Esta captura pone fin a una investigación que inició en septiembre de 2022, periodo durante el cual la oficina del sheriff registró al menos 28 incidentes similares en la misma zona.

Investigación

Según reportan varios medios locales, durante la inspección de su camioneta Toyota Tundra, los oficiales hallaron un cubo lleno de clavos para techos que coinciden con los materiales recolectados en las escenas previas.

El sospechoso enfrenta ahora seis cargos por conducta criminal, el lanzamiento de un proyectil mortal hacia vehículos y violaciones a la ley de residuos de Florida, una detención importante para garantizar la seguridad vial cerca de Tampa.

El sheriff Chad Chronister calificó estas acciones como actos deliberados y peligrosos que pusieron en riesgo constante a familias, niños y equipos de emergencia que transitan por el área.

Detalles

Según el reporte oficial, los daños materiales acumulados superan los $1 000, lo que agrava la situación legal de Uresti tras cinco meses de sabotaje vial continuado.

Las autoridades locales solicitan a cualquier ciudadano que sufriera daños en sus neumáticos o accidentes relacionados en las inmediaciones de South Miller Road y Lithia Center Lane que se comunique con los detectives para aportar su testimonio al caso.

Este incidente resalta la vulnerabilidad de la infraestructura vial ante actos de vandalismo sistemático que amenazan la integridad física de la comunidad.

