Temporada de Taxes: por qué los indocumentados en California también deben declarar en esta fecha

La temporada de impuestos en este 2026 ya tiene fechas confirmadas, y para la comunidad migrante en California, la claridad sobre sus obligaciones fiscales es más crucial que nunca.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha sido enfático: el estatus migratorio no exime a nadie de la responsabilidad de contribuir al sistema tributario.

Ya sea que cuente con residencia legal o se encuentre en situación irregular, si usted genera ingresos en el "Estado Dorado", la ley le exige presentar su declaración.

A continuación, detallamos lo que necesita saber para cumplir con la normativa federal y estatal, evitando complicaciones legales en el futuro.

Fechas clave: calendario fiscal 2026

El IRS ha definido el cronograma oficial para que todos los contribuyentes preparen sus documentos. No cumplir con estos plazos puede derivar en multas y cargos por intereses.

26 de enero de 2026: Inicio oficial de la temporada de impuestos. El IRS comienza a aceptar y procesar declaraciones.

15 de abril de 2026: Fecha límite para presentar la declaración de impuestos y pagar cualquier monto adeudado.

¿Impuestos "voluntarios"? El IRS aclara el término

Existe una confusión común sobre el carácter "voluntario" del sistema impositivo en EE. UU. La agencia federal aclara que lo único voluntario es el cálculo individual (la autoevaluación inicial que hace el ciudadano), pero la presentación de la declaración es una obligación legal ineludible apoyada por jurisprudencia federal.

Para los inmigrantes en California, esto significa que deben reportar ingresos federales, estatales y locales sin importar su estatus legal.

El ITIN: la llave fiscal para indocumentados

Dado que los extranjeros sin estatus legal no pueden obtener un número de Seguro Social, el IRS emite el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).

Lo que debe saber sobre el ITIN:

Propósito único: Sirve exclusivamente para trámites tributarios ante el IRS y la Junta de Impuestos de Franquicia de California (FTB).

Limitaciones: No es un permiso de trabajo , no otorga estatus migratorio ni da derecho a beneficios de Seguro Social.

Beneficio estatal: En California, contar con un historial de pago de impuestos mediante el ITIN es fundamental para diversos trámites administrativos y financieros.

Guía para contribuyentes en California

Si usted es residente del Estado Dorado, recuerde que además de la declaración federal, debe cumplir con las normativas de la California Lawyers Association y la FTB.

El incumplimiento puede afectar no solo su bolsillo, sino también cualquier proceso migratorio futuro, ya que el pago de impuestos suele considerarse una prueba de "buen carácter moral".

