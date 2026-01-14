El IRS entregará nuevo cheque de $5.000 en febrero: descubre si calificas para el nuevo pago

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) transformará el apoyo financiero para las familias en 2026 al permitir que una fracción del Crédito Tributario por Adopción sea reembolsable.

Esta actualización autoriza la entrega de hasta $5,000 mediante depósito directo, integrándose al reembolso de impuestos que los contribuyentes elegibles recibirán a partir de febrero del próximo año.

Detalles

El beneficio total por gastos de adopción asciende a un máximo de $17 280 por hijo calificado, cubriendo trámites nacionales, internacionales y procesos públicos o privados.

Para asegurar el pago en las primeras rondas de distribución, es importante que los solicitantes presenten su declaración de forma electrónica y sin errores.

Esto deben hacerlo desde la apertura de la temporada fiscal, ya que el sistema prioriza los envíos digitales con un tiempo de procesamiento de 21 días según detalla El Cronista.

Elegibilidad

La elegibilidad para este alivio económico depende directamente de los ingresos brutos ajustados (MAGI), con un límite de $259 190 para obtener el crédito completo y una fase de exclusión total al superar los $299 189.

Los padres interesados deben utilizar el Formulario 8839 para reportar gastos legítimos como honorarios legales, costos judiciales y traslados, siempre que el menor sea menor de 18 años.

Es importante destacar que la normativa excluye las adopciones de hijos de cónyuges y los acuerdos de gestación subrogada.

Además, el IRS ofrece la flexibilidad de trasladar la porción no reembolsable del crédito hasta por cinco periodos fiscales adicionales, lo que garantiza un aprovechamiento prolongado de la deducción para quienes no agoten el beneficio en el primer año.

