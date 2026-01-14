Lo que los propietarios en Florida deben saber sobre las nuevas rebajas en seguros de viviendas

Suscríbete a nuestros canales

Tras años de aumentos asfixiantes en las primas de seguros, el panorama para los propietarios de viviendas en Florida, Estados Unidos (EEUU), finalmente comienza a estabilizarse.

El reciente anuncio del gobernador Ron DeSantis sobre una reducción promedio estatal del 8.7% en las tarifas de Citizens Property Insurance marca un punto de inflexión.

Esto, especialmente para las comunidades del sur del estado, donde los costos habían alcanzado niveles críticos.

El impacto real en el bolsillo

No se trata solo de un anuncio político, las cifras aprobadas impactarán directamente en las renovaciones que comiencen en la primavera de 2026.

Los condados de Miami-Dade y Broward, donde residen gran parte de las familias inmigrantes que han logrado el sueño de la casa propia, serán los más beneficiados:

Miami-Dade: 42.000 hogares verán una baja promedio del 14%.

42.000 hogares verán una baja promedio del 14%. Broward: 27.000 pólizas se reducirán en un 14.1%.

27.000 pólizas se reducirán en un 14.1%. Palm Beach y Monroe: recortes de entre el 11% y 12%.

¿Por qué bajan ahora?

Según el análisis estatal, la clave reside en la drástica reducción de litigios.

Las reformas legales de 2023 eliminaron incentivos para demandas costosas que terminaban inflando las primas de todos los asegurados.

Además, la disminución del costo del reaseguro (el seguro que compran las aseguradoras) y una temporada de pérdidas menores a lo proyectado han permitido este respiro financiero.

De la aseguradora estatal al mercado privado

Un dato vital para la comunidad es la estabilidad de Citizens, la cual podría decirse que actualmente se encuentra en un estado “saludable”, porque su riesgo se encuentra relativamente bajo control.

Al ser la "aseguradora de último recurso", el hecho de que su número de pólizas haya caído a niveles no vistos en 14 años (menos de 400.000 vigentes) indica que las compañías privadas están regresando a Florida.

Para el propietario, esto significa más competencia y, potencialmente, mejores opciones de cobertura fuera del sistema estatal.

¿A qué deben prestarle atención los propietarios?

Revise su fecha de renovación: los cambios se reflejarán a partir de la primavera de 2026. No espere un cambio inmediato en su factura actual. Consulte con su agente: si su póliza está en el mercado privado, pregunte si su compañía planea seguir la tendencia de Citizens. No baje la guardia: aunque las primas bajen, mantener las mitigaciones contra viento (techos nuevos, persianas de impacto) sigue siendo la mejor forma de asegurar descuentos adicionales.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube