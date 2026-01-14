Suspensión indefinida de visas en EEUU: 75 países se ven afectados por regla de ‘carga pública’, esto debes saber

Suscríbete a nuestros canales

En un giro drástico a la política de inmigración legal, el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) anunció la suspensión indefinida del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 naciones.

La medida no es automática, entrará en vigor el 21 de enero de 2026.

Según el anuncio, busca realizar una "reevaluación profunda" de los solicitantes para evitar que se conviertan en lo que la ley denomina una carga pública.

Esta decisión no es solo un cambio administrativo, es un muro burocrático que afecta a países de casi todos los continentes, incluyendo potencias regionales como Brasil, Colombia, Rusia y Nigeria, así como a naciones con crisis humanitarias como Haití, Cuba, Nicaragua y Afganistán.

El punto clave: ¿Qué es implica "Carga Pública" en 2026?

El núcleo de esta pausa es el endurecimiento de los criterios de selección.

A diferencia de años anteriores, los oficiales consulares ahora tienen instrucciones de ser extremadamente rigurosos y discrecionales.

No basta con tener un patrocinador; se evaluará "la totalidad de las circunstancias" del solicitante:

Salud y edad: solicitantes mayores o con condiciones médicas crónicas (incluyendo menciones específicas al sobrepeso) podrían ser rechazados por el riesgo de representar un gasto futuro en el sistema de salud.

Finanzas y autosuficiencia: se exigirá prueba de ahorros sustanciales y capacidad de hablar inglés para garantizar una integración laboral inmediata.

Historial de beneficios: el uso previo de asistencia gubernamental (incluso si fue legal en su momento) será un factor determinante para la negativa.

Países bajo el radar: lista destacada

La lista de 75 países es extensa.

Entre los más afectados por el volumen de trámites pendientes se encuentran:

América Latina: Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay.

Medio Oriente y Asia: Irán, Irak, Rusia, Afganistán, Tailandia y Pakistán.

África: Somalia (bajo escrutinio especial por casos de fraude en Minnesota), Nigeria, Egipto y Etiopía.

Lista completa:

Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil.

Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea.

Etiopía, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán.

Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República del Congo.

Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria.

Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.

Excepciones muy limitadas

Es importante tener en cuenta que, aunque la pausa se centra en visas de inmigrante (residencia), la directiva ordena un "escrutinio extremo" para todas las categorías.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggott, fue enfático: la pausa es indefinida.

Las excepciones serán escasas y solo se otorgarán tras superar un escrutinio financiero que muchos expertos consideran casi imposible de cumplir para el inmigrante promedio.

