¿Dónde conseguir comida gratis en Carolina del Norte? Estas son las ubicaciones confirmadas para las próximas semanas

Ante el aumento de los costos de la canasta básica, varias organizaciones comunitarias y bancos de alimentos en Carolina del Norte han decidido intensificar sus calendarios de distribución para enero y febrero de 2026.

Si tú o tu familia están enfrentando inseguridad alimentaria, hay muchas opciones legales y gratuitas para acceder a productos frescos, comidas calientes y despensas de emergencia, generalmente sin necesidad de hacer citas previas.

¿Cuándo y dónde realizarán entrega de comida gratis en Carolina del Norte?

Las siguientes fechas han sido confirmadas por las redes locales de bibliotecas y bancos de alimentos que colaboran con Feeding the Carolinas:

20 de enero: Distribución de alimentos en la Biblioteca Plaza Midwood.

Dirección: 1623 Central Ave, Charlotte, NC 28205.

Horario: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.

27 de enero: Mercado móvil "Pop-Up" en Saint Augustine’s University.

Dirección: 691 George Pup Williams Dr, Raleigh, NC 27610.

Horario: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

10 de febrero: Entrega de despensas en la Biblioteca de Hickory Grove.

Dirección: 5935 Hickory Grove Rd, Charlotte, NC 28215.

Horario: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.

24 de febrero: Jornada de asistencia en la Biblioteca de West Boulevard.

Dirección: 2157 West Blvd, Charlotte, NC 28208.

Horario: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.

Centros de ayuda fija y comidas calientes en Carolina del Norte

Además de los eventos itinerantes, hay varias instituciones que brindan apoyo constante durante todo el año:

En Raleigh y la zona central

Wake Relief: Se encuentra en 4 N Blount St., Raleigh. Están disponibles los lunes y martes de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. y los miércoles de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ejército de Salvación (Condados de Wake y Lee): Ofrecen despensa los martes y jueves en el Centro de Esperanza Judy D. Zelnak (1863 Capital Blvd, Raleigh). Se recomienda llamar al 919-834-6733 para confirmar la disponibilidad.

En Durham y Fayetteville

Misión de Rescate de Durham: Proporcionan alimentos y servicios de emergencia las 24 horas, todos los días del año.

Manna Kitchen: Sirven comidas calientes de lunes a viernes de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. en el Centro de Recursos Fayetteville, ubicado en 128 South King Street.

