SkyView Atlanta cierra sus puertas: lo que se sabe sobre los motivos y su posible fecha de regreso

Quienes transitaron esta semana por las inmediaciones del Centennial Olympic Park, en Atlanta, Georgia, habrán notado una imagen inusual: la emblemática rueda SkyView Atlanta está siendo desmantelada.

Tras el cierre oficial iniciado este 12 de enero, la administración ha confirmado que la atracción permanecerá inactiva durante un mes debido a una reparación extraordinaria de alta complejidad.

La SkyView Atlanta se inauguró en 2013 y, desde entonces, solo ha cerrado por periodos cortos de mantenimiento anual o condiciones climáticas extremas, lo que hace de esta reparación de un mes un evento notable en el centro de la ciudad.

A diferencia de las inspecciones de rutina, este cierre responde a una necesidad técnica crítica.

Tras evaluaciones de seguridad, se detectó que el eje principal de la estructura fue impactado por un rayo.

Aunque los operadores aseguran que no hubo daños estructurales que pusieran en riesgo a los usuarios, la pieza central debe ser reconstruida para cumplir con los estándares de seguridad a largo plazo.

El cierre afecta indirectamente a los comercios de Luckie Street y Broad Street, que suelen recibir el flujo de personas que esperan su turno en la atracción.

El cronograma: ¿Cuándo volverá a girar?

El proceso de reparación es requiere un trabajo de ingeniería que involucra el traslado de piezas a otro estado.

Este es el calendario previsto para las próximas semanas:

12 al 25 de enero: desmantelamiento total de góndolas y radios. El eje principal viaja a Warrenton, Missouri, donde especialistas se encargarán de su reconstrucción.

desmantelamiento total de góndolas y radios. El eje principal viaja a Warrenton, Missouri, donde especialistas se encargarán de su reconstrucción. 26 de enero al 1 de febrero: finalización de la reconstrucción y traslado de regreso a Georgia.

finalización de la reconstrucción y traslado de regreso a Georgia. 2 de febrero: inicio de la fase de reinstalación y pruebas de seguridad.

inicio de la fase de reinstalación y pruebas de seguridad. 12 de febrero: reapertura oficial. La fecha no es casual: la administración busca estar operativa para el fin de semana de San Valentín, una de sus temporadas de mayor afluencia.

¿Qué hacer si ya tenías planes?

Para la comunidad local y los turistas que tenían programada una visita, aquí detallamos los pasos a seguir:

Boletos comprados: si adquiriste entradas para fechas comprendidas entre el 12 de enero y el 11 de febrero, ten en cuenta que la empresa generalmente no ofrece reembolsos.

Sin embargo, debido a este mantenimiento excepcional, están otorgando extensiones de fecha.

Contacto: escribe a [email protected] o llama al (678) 949-9023 para reprogramar tu visita.

Alternativa para vistas panorámicas: si tienes visitas en la ciudad o quieres celebrar una ocasión especial mientras la rueda está cerrada, la opción más cercana y espectacular es el Sun Dial Restaurant, ubicado en el piso 72 del hotel Westin Peachtree Plaza.

Ofrece vistas de 360 grados que compiten directamente con la experiencia de la SkyView.

Ubicación y acceso: Aunque la rueda no esté operando, la zona de 168 Luckie St NW sigue abierta al paso peatonal, aunque se recomienda precaución por la presencia de grúas y maquinaria pesada en el área del parque.

