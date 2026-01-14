Programa de Carritos de Comercio Ambulante en Los Ángeles: ¿Quiénes califican para el equipo gratuito?

Suscríbete a nuestros canales

Con el lanzamiento del Programa de Carritos de Comercio Ambulante, el condado y la ciudad de Los Ángeles, California, han puesto en marcha una iniciativa de 2.8 millones de dólares para proporcionar carritos de comida gratuitos y completamente equipados a los vendedores que cumplan con las normativas de salud estatales.

Este esfuerzo nace como respuesta a la ley SB 972, que ha simplificado los requisitos del Código Alimentario de California, permitiendo que los vendedores ambulantes operen legalmente bajo la categoría de "Operación de Alimentos Móviles Compactos" (CMFO).

¿Quiénes son elegibles para recibir un carro de comercio ambulante gratis en California?

No todos los vendedores son automáticamente elegibles. Según el Departamento de Oportunidad Económica (DEO) de Los Ángeles, California, hay ciertos requisitos que deben cumplirse:

Residencia y ubicación: Es necesario vivir en el Condado de Los Ángeles y operar tu negocio en áreas no incorporadas del condado o dentro de los límites de la Ciudad de Los Ángeles.

Experiencia: Debes demostrar que tu negocio ha estado funcionando de manera continua durante al menos 12 meses.

Ingresos: El ingreso familiar anual del vendedor no debe superar los $75,000.

Independencia: Este programa está pensado para trabajadores autónomos; no se puede solicitar en nombre de un empleador.

Edad: El solicitante debe tener al menos 18 años.

Estatus migratorio: No es un obstáculo. Las autoridades han dejado claro que la información personal está protegida y no se comparte con agencias federales de inmigración.

¿Cómo se realiza el proceso de solicitud?

Este proceso va más allá de simplemente llenar un formulario; es un viaje hacia la certificación completa. Los interesados deben seguir estos pasos:

Registro inicial: Primero, deben acceder al portal oficial del DEO (opportunity.lacounty.gov) y completar el formulario para revisar su elegibilidad.

Capacitación: Aquellos seleccionados deben participar en talleres sobre seguridad alimentaria y las normativas para la venta en la vía pública.

Obtención de documentos clave: Antes de recibir el carrito, el vendedor necesita obtener su Permiso de Vendedor de California, su certificado de manejador de alimentos y una identificación oficial (puede ser un pasaporte, matrícula consular o licencia).

Inspección de salud: El Departamento de Salud Pública debe aprobar tanto el menú como el plan de operación del vendedor. Una vez que se obtienen todos los permisos necesarios (CMFO y el permiso de venta local), el carrito se entrega sin costo alguno.:

Un alivio económico para el sector

Fuentes como Univision y el sitio oficial del Condado de Los Ángeles indican que un carrito de comida que cumpla con los estándares de salud puede costar entre $10.000 y $20.000.

Al regalar estas unidades, el estado elimina la principal barrera financiera para la formalización.

Las solicitudes se revisan cada mes, y se da prioridad a quienes operan en áreas de alta necesidad económica, utilizando el "Mapa de Explorador de Equidad" del condado.

