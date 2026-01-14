Florida marcará las licencias de inmigrantes: la nueva ley que cambia tu identificación si no tienes visa

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Florida impulsa una propuesta legislativa que transformará la identificación de los extranjeros residentes en el estado.

El proyecto busca implementar una marca distintiva con las siglas “N-C” (No Ciudadano) en las licencias de conducir de quienes poseen tarjetas de residencia, visas temporales o estatus de asilo y refugio.

Esta medida pretende optimizar la transparencia en el registro de votantes y fortalecer las bases de datos federales, estableciendo una división clara entre ciudadanos estadounidenses e inmigrantes legales.

Según reseña El Cronista, el carnet de conducir funciona como el documento de identidad primordial en el país.

Por ende, la implementación de este sello se convierte en un factor importante para la administración estatal, que busca endurecer los controles de verificación de identidad.

Consejos

Para evitar la suspensión del documento o complicaciones legales, los interesados deben cumplir rigurosamente con el protocolo de emisión vigente.

El proceso exige la verificación de un estatus migratorio válido, la presentación del número de Seguro Social y la aprobación de los exámenes teórico, práctico y de visión ante una oficina del condado.

Expertos recomiendan completar el curso de Educación sobre Tránsito y Sustancias (TLSAE) antes de solicitar la cita presencial y contar con dos comprobantes de domicilio actualizados.

Seguir estos pasos de manera precisa es importante para garantizar que el permiso de manejo sea reconocido por las autoridades, especialmente ante este posible cambio normativo que pondría bajo la lupa a millones de residentes extranjeros en el "Estado del Sol".

