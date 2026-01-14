Alerta migratoria en EEUU: USCIS endurece los controles para la residencia por matrimonio en 2026

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) actualiza sus protocolos de vigilancia para este año fiscal. Los oficiales revisan con lupa la veracidad de los vínculos sentimentales entre ciudadanos y extranjeros en todo el país.

Esta medida busca que solo las uniones legítimas accedan a los beneficios legales y a la residencia permanente definitiva, según una publicación de La Nación.

Expertos legales como Kevin J. Stewart señalan que la convivencia diaria representa hoy la prueba de mayor peso para el éxito. El abogado explicó a Newsweek que la cohabitación demuestra la validez de un compromiso serio ante las autoridades federales. El organismo analiza los casos donde los cónyuges mantienen domicilios separados sin una causa justificada por trabajo o estudios.

¿Por qué EEUU prioriza la detección de fraude?

La administración de Donald Trump prioriza la detección de fraudes matrimoniales dentro de su agenda de seguridad nacional actual. El sistema migratorio exige evidencias sólidas como cuentas bancarias conjuntas y contratos de arrendamiento firmados por ambas partes.

El matrimonio civil ya no garantiza de forma automática la permanencia legal si los inspectores detectan irregularidades en la relación.

El gobierno federal endurece las reglas del Uscis para obtener la green card por matrimonio en EEUU y el riesgo de perder el estatus en 2026 aumenta considerablemente.

Las nuevas directrices imponen un escrutinio riguroso sobre la vida privada de los solicitantes para frenar cualquier tipo de engaño. La falta de evidencias sobre una unión real derivará en la denegación automática del trámite y posibles sanciones legales.

¿Cuáles son las reglas del Uscis en 2026?

Los beneficiarios de la residencia condicional poseen un plazo de 90 días antes del segundo aniversario para tramitar su estatus permanente. El formulario I-751 elimina la condicionalidad de la tarjeta si la pareja demuestra que su convivencia persiste tras dos años. Si los interesados omiten este paso obligatorio, el cónyuge extranjero enfrenta un proceso de deportación inminente por falta de estatus legal.

Brad Bernstein, abogado del despacho Spar & Bernstein, advierte que la acta de casamiento carece de valor sin pruebas de vida. Las fotos familiares y las declaraciones juradas de amigos cercanos refuerzan la credibilidad del caso ante el inspector asignado. La intención real de formar una familia sólida constituye el núcleo de la evaluación que realiza el departamento de inmigración.

¿Qué factores activan sospechas bajo las reglas del Uscis?

El USCIS identifica señales de alerta como las barreras lingüísticas extremas o las marcadas diferencias de edad entre los cónyuges. También vigilan los enlaces que ocurren durante procesos de expulsión del país para evitar tácticas desesperadas de evasión legal.

Estas situaciones provocan entrevistas de control exhaustivas donde los agentes separan a la pareja para comparar sus respuestas personales.

