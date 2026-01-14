Todo lo que necesitas para activar tus beneficios de desempleo en Texas este año

Suscríbete a nuestros canales

Perder un empleo puede ser un golpe financiero duro, pero en Texas hay recursos disponibles para ayudar a los trabajadores.

En 2026, la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC) ha hecho que sus procesos digitales sean más sencillos, permitiendo a los ciudadanos acceder al seguro de desempleo de forma más rápida y fácil.

Si te has quedado sin trabajo por razones que no dependen de ti o si tus horas han sido recortadas drásticamente, esta guía te ayudará a entender cómo moverte por el sistema oficial y conseguir la asistencia económica que necesitas.

Requisitos esenciales para calificar en 2026

Antes de comenzar su solicitud, es importante que verifique que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos por la ley estatal:

Separación laboral sin culpa: No debe haber perdido su empleo por renuncia voluntaria sin una razón válida o por despido debido a mala conducta.

Historial salarial: Debe haber ganado suficientes salarios en Texas durante un periodo base de 18 meses (un año y medio).

Disponibilidad para trabajar: El solicitante debe estar en condiciones físicas y mentales para trabajar y estar listo para aceptar un empleo de tiempo completo de inmediato.

Pasos para hacer la solicitud en línea de los beneficios de desmepleo en Texas

La TWC sugiere que utilices su portal digital, ya que es el método más rápido y está disponible las 24 horas del día.

1. Reúne tu documentación

Para evitar cualquier retraso, ten a mano los siguientes datos:

Número de Seguro Social (SSN).

Nombre, dirección y número de teléfono de tu último empleador.

Fechas exactas (mes, día y año) de tu último periodo laboral.

Monto total de tus ingresos antes de impuestos de la semana actual.

Número de registro de extranjero (si no eres ciudadano estadounidense).

2. Accede al portal oficial

Visita el sitio de Servicios de Beneficios de Desempleo (UBS). Si es tu primera vez, necesitarás crear un nombre de usuario y una contraseña segura.

3. Completa el formulario de solicitud

El sistema te guiará a través de una serie de preguntas sobre tu historial laboral y las razones de tu separación. Es muy importante que proporciones información veraz, ya que la TWC verificará estos datos directamente con tus antiguos empleadores.

Es fundamental registrarse en WorkInTexas.com.

Un paso que muchos solicitantes pasan por alto es el registro en WorkInTexas.com. Para asegurarse de que sigue siendo elegible para sus beneficios, la ley de Texas requiere que se registre en esta plataforma de búsqueda de empleo dentro de los tres días después de haber solicitado el desempleo.

Además, es necesario documentar un número mínimo de actividades de búsqueda de trabajo cada semana (generalmente tres, aunque esto puede variar según su condado) para poder recibir sus pagos quincenales.

¿Cómo ponerse en contacto con la TWC?

Si prefiere hacer el trámite por teléfono o necesita ayuda técnica, puede llamar al Tele-Center de Desempleo al 800-939-6631, que está disponible de lunes a viernes en horario de oficina.

Para verificar el estado de un pago que ya ha solicitado, puede comunicarse con el sistema automatizado Tele-Serv al 800-558-8321.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



