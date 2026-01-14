Uscis ajusta reglas de la green card por matrimonio en 2026: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Para que una persona extranjera obtenga la green card ya no será suficiente casarse con un ciudadano estadounidense.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) para este 2026 endureció los criterios para conservar y obtener la residencia permanente por matrimonio, con mayor indagación sobre la autenticidad de las relaciones.

Las solicitudes de residencia permanente pasan hoy por un análisis más riguroso, sobre todo desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, debido a que ha puesto énfasis en detectar matrimonios fraudulentos; según abogados de inmigración consultados por Newsweek.

La cohabitación siempre ha sido uno de los factores más importantes para demostrar que un matrimonio es legítimo, explicó el abogado migratorio kevin J. Stewart.

“El Uscis considera la convivencia como prueba principal de un matrimonio válido, y examina con mayor detenimiento a las parejas que viven separadas”, dijo.

Vivir juntos y demostrar una vida en común es clave para que el trámite sea aprobado.

Durante el proceso, el Uscis puede solicitar las siguientes pruebas:

Cuentas bancarias conjuntas

Contratos de arrendamiento o hipotecas compartidas

Fotografías de la pareja

Declaraciones juradas de amigos y familiares

Documentos que acrediten convivencia y unión real

Otros factores que ponen en riesgo la green card por matrimonio

Estas son otras señales de alerta para Uscis que pueden poner en riesgo la residencia permanente por matrimonio.

Barreras lingüísticas que no hablen el mismo idioma

Marcada diferencia de edad entre los cónyuges

Diferencias culturales significativas

No vivir juntos

No tener intención de casarse o de formalizar la unión

No querer formar una familia o tener hijos

Además, cualquier intento de matrimonio o unión que se efectúe durante un proceso de deportación, será objeto de riguroso análisis por despertar sospechas ante el Uscis.

¿Qué hacer para obtener residencia permanente por matrimonio en 2026?

Una vez que un extranjero se casa con un ciudadano de estados Unidos, recibe una residencia permanente condicional, con vigencia por dos años, según Uscis.

Sin embargo, para que un cónyuge de un ciudadano o residente legal estadounidense pueda recibir su green card, debe presentar una solicitud dentro del período de 90 días antes de que caduque su tarjeta de residencia condicional; y en ese período se deben cancelar las condiciones de ese estatus condicional.

Pasos para solicitar la residencia permanente:

Eliminar la residencia condicional al presentar el formulario I-751

Se debe presentar de manera conjunta, es decir, el residente condicional y el cónyuge

Se puede presentar de manera propia si el interesado va a presentar una exención de la presentación conjunta

Completar el formulario para la cancelación de condiciones

Enviar por correo tradicional el formulario

Las personas en esta situación pueden presentar el formulario tras recibir la residencia condicional, sin importar si sigue en matrimonio, separado o en divorcio.

