¿Tu celular está "Modo SOS"? Qué significa y cómo recuperar tu señal de Verizon hoy en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Desde tempranas horas de este miércoles 14 de enero de 2026, una falla técnica de gran escala afectó la conectividad de la operadora Verizon en diversos estados de EEUU.

Los usuarios comenzaron a reportar dificultades para establecer llamadas, el envío de mensajería de texto y la navegación mediante datos móviles, situaciones que se tradujeron en la activación automática del estado de emergencia o "modo SOS" en los teléfonos móviles.

Alcance de la interrupción tecnológica

El monitoreo de la plataforma Downdetector, registró un incremento exponencial en las notificaciones de fallas a partir de las 9:00 a. m. (hora del Este), alcanzando picos superiores a los 180,000 reportes antes del mediodía.

Las ciudades con mayor densidad de población, tales como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Boston y Washington D.C., figuraron entre las zonas con mayor índice de desconexión. La empresa no detalló inicialmente el origen técnico de la avería, limitándose a confirmar la existencia de inconvenientes en su infraestructura.

"Mi teléfono entró en modo SOS de la nada mientras iba al trabajo en Chicago. Intenté reiniciar el equipo varias veces, pero no hay señal de ningún tipo, no puedo ni enviar un WhatsApp", relató Marcos Jiménez, usuario afectado en el estado de Illinois.

Estado "SOS" en dispositivos

La aparición del icono "SOS" en la barra de estado de los iPhone, o "Solo llamadas de Emergencia" en Smartphone, indican que su dispositivo no tiene conexión a esta red operadora, pero aún le permitirá realizar llamadas de emergencia a través de otras redes disponibles.

Para intentar recuperar la señal de Verizon, se recomienda a los usuarios verificar si existe una actualización de los ajustes de red en la configuración del teléfono, activar y desactivar el modo avión para forzar una reconexión, o reiniciar el teléfono.

En caso de que el problema persista debido a la caída general de la plataforma, la única alternativa operativa es conectarse a una red Wi-Fi para utilizar servicios de voz sobre IP o mensajería instantánea.

Respuesta de la operadora ante la falla

La compañía emitió un comunicado a través de sus canales oficiales y redes sociales para reconocer la situación ante la presión de los suscriptores. Según la empresa, sus equipos técnicos se encuentran desplegados para restaurar la operatividad de los servicios de voz y datos. Aunque se confirmó la ejecución de maniobras de recuperación, Verizon no ha proporcionado un tiempo estimado para el restablecimiento total del servicio en las áreas afectadas por el apagón digital.

"Estamos al tanto de un problema que afecta los servicios inalámbricos de voz y datos para algunos clientes. Nuestros ingenieros están trabajando para identificar y resolver el problema rápidamente", declaró un portavoz de Verizon a los medios de comunicación.

Hasta el momento, las interrupciones persisten en varios sectores de la costa este y el medio oeste, mientras los usuarios dependen de redes Wi-Fi privadas para mantener la comunicación

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube