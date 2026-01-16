¿Remesas a Cuba desde EEUU? Así puedes usar los servicios de Tocopay en 2026

Suscríbete a nuestros canales

El envío de remesas a Cuba sigue siendo un tema de alta sensibilidad para la comunidad de la isla en el exterior.

Tocopay confirmó este enero de 2026 que sus servicios de recarga online permanecen totalmente operativos desde territorio estadounidense.

La plataforma aclara su rol como socio tecnológico de entidades remesadoras cubanas (incluyendo a Fincimex), permitiendo que los fondos lleguen a las tarjetas en divisas de familiares y amigos en la isla de manera legal.

¿Cómo enviar dinero a Cuba desde EE. UU. hoy?

El proceso a través de Tocopay es exclusivamente digital, ya que no se permite el depósito de efectivo bajo ninguna circunstancia. Para realizar un envío exitoso, debe seguir estos pasos:

Registro y Verificación: El remitente debe crear una cuenta en el sitio oficial y verificar su identidad mediante una foto nítida de su identificación. Registro del Beneficiario: Es obligatorio dar de alta a la persona en Cuba antes del primer envío. Método de Pago: Solo se aceptan tarjetas internacionales (Visa, Mastercard, Maestro o UnionPay) que tengan habilitada la "Doble Autenticación" para pagos seguros por internet.

Tipos de tarjetas disponibles para recargar

Es fundamental elegir la tarjeta correcta, ya que cada una tiene funciones y divisas distintas en el sistema bancario cubano:

Las Tarjetas MLC, emitidas por instituciones como el Banco Metropolitano, el BPA o BANDEC, funcionan principalmente para realizar compras en las tiendas estatales en divisas y ejecutar transferencias digitales entre usuarios.

Aunque los depósitos suelen realizarse en euros o dólares, el sistema bancario de la isla realiza la conversión automática según la tasa de cambio vigente el día de la operación.

Por otro lado, la Tarjeta AIS USD, fácilmente identificable por su color verde, recibe saldos directamente en dólares estadounidenses.

Este instrumento es versátil, ya que permite realizar compras tanto en establecimientos de divisas como en moneda nacional (CUP).

Sin embargo, los usuarios deben tener en cuenta que, si deciden retirar efectivo en un cajero o ventanilla, el sistema solo les entregará el dinero en pesos cubanos (CUP) y no en la moneda original del depósito.

Finalmente, las Tarjetas Clásicas, que pueden ser azules o blancas, operan bajo un modelo de prepago en dólares estadounidenses con una vigencia de cinco años.

A diferencia de las anteriores, estas tarjetas están diseñadas exclusivamente para el consumo en tiendas y comercios asociados a la red de Fincimex.

Su principal restricción es que no permiten el retiro de efectivo bajo ninguna modalidad, funcionando estrictamente como un monedero electrónico para compras comerciales.

Tiempos de entrega y comisiones

Aunque Tocopay promociona "entregas en minutos", la realidad del sistema bancario en la isla puede generar demoras.

Plazos oficiales: El dinero puede tardar hasta 5 días hábiles en acreditarse.

Reportes de usuarios: Algunos clientes han reportado esperas de hasta 20 días para tarjetas nuevas.

Conversión: Según la calculadora oficial, al enviar 100 euros, el beneficiario recibe aproximadamente 112.18 USD, aunque este monto varía según las comisiones vigentes al momento de la transacción.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube