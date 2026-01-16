¿Nevará en Carolina del Norte? Las zonas donde el frente frío golpeará con más fuerza este domingo

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades meteorológicas han emitido alertas debido a la llegada de un nuevo frente ártico que cambiará las condiciones climáticas en Carolina del Norte este fin de semana.

Después de un viernes soleado pero frío, el estado se está preparando para una transición hacia un sistema invernal más complicado.

¿Cuál es el pronóstico para este fin de semana en Carolina del Norte?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Raleigh, este viernes 16 de enero de 2026, las temperaturas máximas rondan los 8°C bajo cielos mayormente despejados. Sin embargo, esta calma es solo el preludio de un cambio significativo.

Las fuentes oficiales advierten que un frente frío ártico se está acercando a la región, lo que incrementará las posibilidades de precipitación mixta a medida que avance el fin de semana.

Para el sábado 17 de enero, se anticipa un aumento en la nubosidad y un ligero ascenso en las temperaturas diurnas, alcanzando hasta 17°C en áreas del este, como Wilmington.

No obstante, el NWS señala que este alivio será solo temporal. Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, el desarrollo de una zona de baja presión cerca de la costa podría crear las condiciones perfectas para la caída de nieve o aguanieve.

Domingo de nieve y bajas temperaturas

El domingo 18 de enero se perfila como el día con mayor impacto climático. Según los datos de Google Weather y el NWS, hay un 75% de probabilidad de precipitaciones que podrían incluir una mezcla de lluvia y nieve en gran parte del interior del estado.

Las temperaturas caerán drásticamente, con máximas que apenas alcanzarán los 8°C y mínimas que descenderán hasta -1°C o menos durante la noche.

"La llegada de precipitaciones invernales depende de la trayectoria exacta de la baja presión costera", señalan los modelos meteorológicos citados por WRAL.

Si el sistema se mantiene cerca de la costa, los condados del noroeste podrían ver acumulaciones de nieve más significativas.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube