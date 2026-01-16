Cierre temporal de la Embajada de EEUU en Cuba: conoce todos los detalles

Suscríbete a nuestros canales

La Embajada de Estados Unidos en La Habana ha anunciado recientemente que interrumpirá sus servicios consulares y trámites rutinarios debido a problemas logísticos y de seguridad en los alrededores de su sede.

Esta decisión impacta directamente a cientos de ciudadanos cubanos que tenían citas programadas para servicios de visas y trámites de ciudadanía.

¿Cuándo y por qué la Embajada de Estados Unidos en Cuba suspenderá sus servicios?

Según la información oficial proporcionada por la embajada en Cuba, los servicios regulares se suspenderán este viernes 16 de enero de 2026.

La razón principal detrás de esta medida es "un evento de protesta" y cierres de calles planificados en las cercanías del edificio, lo que limita considerablemente el acceso tanto para el personal como para el público.

Durante este día, la embajada funcionará bajo un esquema de contingencia, ofreciendo únicamente servicios de emergencia para ciudadanos estadounidenses.

Las autoridades han alertado sobre un aumento en la presencia policial en la zona del Malecón habanero y posibles interrupciones en el tráfico.

¿Cuándo volverá a abrir la Embajada y qué sucederá con las citas?

La Embajada de Estados Unidos planea reanudar sus actividades normales y permitir el acceso completo a sus oficinas el próximo día hábil.

Según el portal informativo Directorio Cubano, que hemos consultado para este reporte, la institución suele reprogramar automáticamente las citas que se ven afectadas por estos cierres inesperados.

"La Embajada de Estados Unidos en Cuba ha anunciado una suspensión de sus servicios regulares debido a restricciones de acceso", explicó el medio Directorio Cubano, enfatizando que los solicitantes no necesitan comunicarse telefónicamente con la embajada para este asunto, ya que las nuevas fechas se enviarán directamente al correo electrónico que se registró en el sistema de citas.

Recomendaciones para los usuarios

Ante esta situación, el Departamento de Estado sugiere a los ciudadanos estadounidenses en la isla que:

Eviten las multitudes: Es mejor mantenerse alejados de las áreas con gran concentración de personas frente a la embajada.

Monitoreen los medios locales: Estén atentos a las actualizaciones sobre el cierre de vías.

Tengan sus documentos a mano: En caso de emergencia, los ciudadanos estadounidenses pueden comunicarse al número +(53) (7) 839-4100 para recibir asistencia inmediata.

Esta pausa temporal se da en un contexto de alta demanda de servicios consulares, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Embajada y plataformas de noticias migratorias confiables para evitar estafas o desinformación.

