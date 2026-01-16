ICE ejecuta redadas en California y desata persecuciones por las azoteas: aquí los detalles del operativo

Suscríbete a nuestros canales

El clima de incertidumbre crece entre los obreros y residentes de diversas localidades del estado. Familias y trabajadores evitan sus labores cotidianas para protegerse de las intervenciones federales sorpresivas. Vecindarios enteros en el área de Los Ángeles reportan una vigilancia constante por parte de agencias externas.

Numerosos proyectos de construcción registran una ausencia masiva de personal durante las jornadas de esta semana. "Por el miedo, muchos no se presentaron hoy a la obra", declara Valentina, una testigo de los hechos. La actividad en los distritos comerciales muestra un declive ante el temor de posibles detenciones en espacios públicos.

Vehículos sin logotipos oficiales y agentes con el rostro cubierto ejecutan los arrestos en puntos estratégicos. Varios testigos denuncian el uso de fuerza excesiva y afirman que los oficiales sujetan a las personas por el cuello. Residentes con documentos válidos también expresan su preocupación por la agresividad de estos operativos en las calles.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ejecuta intensas redadas del (ICE) en California en las zonas de Montebello y Little Tokyo. En una construcción, varios obreros saltaron entre los techos de las casas para escapar de los agentes federales. Las autoridades también realizaron detenciones en Commerce, Pico Rivera y el popular sector de los "callejones" del centro.

¿Qué tácticas utilizan los agentes en las redadas del ICE en California?

Los oficiales llegaron a las obras en autos sin identificar para sorprender a los trabajadores de la construcción. Los obreros subieron al techo y retiraron las escaleras, pero los agentes las recuperaron para iniciar la subida. La desesperación llevó a los hombres a correr y saltar de azotea en azotea en una huida de alto riesgo.

En Little Tokyo, un hombre forcejeó con los agentes para evitar que lo subieran a una camioneta privada. Los testigos afirman que el personal federal ignora los reclamos de quienes aseguran que poseen sus documentos en regla. "Nosotros trabajamos y no hacemos nada mal", lamentan los empleados que presenciaron las escenas de violencia en sus vecindarios.

¿Cómo responden los alcaldes ante las redadas del ICE en California?

La alcaldesa de Los Ángeles exige que la agencia federal de migración se retire de las ciudades angelinas. Ella busca proteger la integridad de los habitantes y critica los métodos utilizados en las calles del centro. La líder de Montebello reafirma su compromiso con la seguridad y dignidad de cada residente del municipio.

Por su parte, las autoridades federales mantienen silencio y no ofrecen respuestas a las preguntas de la prensa local. Las organizaciones civiles denuncian que estas acciones solo logran intensificar el miedo general de la comunidad hispana. Los defensores comunitarios advierten que el pánico impide que las personas transiten con libertad por sus propios barrios.

¿Qué impacto social provocan las redadas del ICE en California?

El temor a ser detenido paraliza la economía de los sectores más vulnerables y dependientes de la mano de obra. Muchos padres de familia prefieren el encierro antes que enfrentar una posible separación de sus seres queridos. La desconfianza hacia los vehículos desconocidos altera la paz de las zonas residenciales en todo el sur del estado.

"Hemos visto cómo los agarran del cuello", relatan personas que observaron los operativos en los llamados "callejones". La falta de transparencia sobre el número exacto de detenidos aumenta la angustia entre los familiares de los desaparecidos. La comunidad demanda soluciones que garanticen el respeto a los derechos humanos fundamentales durante estas jornadas de vigilancia.

