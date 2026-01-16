¿Qué estudiar en 2026? Las 10 profesiones que garantizan sueldos de más de $100,000

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de que el mercado laboral estadounidense muestra señales de enfriamiento, un sector se erige como el refugio definitivo para quienes buscan estabilidad y salarios de seis cifras.

En este inicio de 2026, la plataforma de empleo Indeed reveló su ranking de los "Mejores Trabajos en EE. UU.", destacando que la salud y la experiencia práctica son las barreras más fuertes contra la incertidumbre económica.

Mientras que en diciembre de 2025 los empleadores solo añadieron 50,000 puestos de trabajo —una cifra menor a las proyecciones—, los roles que requieren conexión humana y habilidades técnicas especializadas están floreciendo con crecimientos salariales de hasta el 34%.

El top 10 de los empleos más resilientes en 2026

La clasificación de Indeed no solo se basa en el sueldo, sino en la demanda inmediata, el crecimiento a largo plazo y la flexibilidad. Estos son los puestos donde es más probable "ser contratado y prosperar":

1. Técnico Médico Cardíaco: Se posiciona como el mejor empleo del año con un salario medio de $133,907 . Ha registrado un impresionante crecimiento salarial del 34% en los últimos tres años, aunque requiere presencia física total (solo 2% remoto).

2. Conductor de Camión (Propietario-Operador): Es el rol con el ingreso más alto de la lista, alcanzando los $160,000 anuales. Es una profesión de alta demanda inmediata, ideal para quienes prefieren el trabajo práctico.

3. Enfermera Practicante: Con un salario medio de $143,183 , sigue siendo un pilar del sector salud. Ofrece un 10% de opciones de trabajo remoto, combinando altos ingresos con cierta flexibilidad.

4. Trabajador Social Clínico con Licencia: Destaca por su equilibrio entre salario ( $119,618 ) y calidad de vida, ya que el 32% de sus vacantes permiten el trabajo a distancia.

5. Radioterapeuta: Una de las especialidades médicas más rentables con un sueldo de $115,923 . Su crecimiento salarial ha sido del 26% recientemente, reflejando su importancia en el sistema sanitario.

6. Científico de Datos: Es la profesión más flexible del ranking con un 35% de puestos remotos. El salario medio se sitúa en $115,079 , manteniéndose como la opción favorita en el sector tecnológico.

7. Fisioterapeuta: Con una oferta masiva de empleo, este rol garantiza un sueldo de $110,848 . Es un trabajo de contacto humano directo, con solo un 2% de posiciones remotas.

8. Patólogo del Lenguaje y del Habla: Registra un salario medio de $109,431 y ha tenido un crecimiento constante tanto en sueldo como en oferta laboral en los últimos años.

9. Consejero Profesional Autorizado: Una profesión en auge que alcanza los $107,812 anuales. Al igual que el trabajo social, ofrece una alta flexibilidad con un 32% de opciones remotas.

10. Terapeuta Ocupacional: Cierra el listado con un salario de $105,580. Es una carrera con demanda creciente (13% más ofertas) y un enfoque total en la rehabilitación y asistencia práctica.

Salud: el gigante imparable

El sector sanitario es el gran protagonista de este año. Según Laura Ullrich, directora de investigación de Indeed, aunque la salud solo concentra el 11% del total de empleos en EE. UU., representa un asombroso 72% del crecimiento laboral en el mercado general.

Los roles como el de Técnico Médico Cardíaco han visto una explosión tanto en oferta como en compensación, convirtiéndose en la opción número uno para quienes buscan seguridad laboral.

Otros sectores mencionados con alta resiliencia incluyen técnicos de HVAC, capataces eléctricos e ingenieros de software, aunque estos últimos enfrentan una competencia más feroz.

Flexibilidad vs. Presencialidad

El análisis de 2026 muestra una división clara:

Híbridos/Remotos: Los trabajadores sociales clínicos y los científicos de datos disfrutan de hasta un 35% de flexibilidad remota , ideal para el equilibrio vida-trabajo.

Prácticos: Los técnicos cardíacos y conductores de camiones requieren presencia física casi absoluta (98%-99%), pero a cambio reciben los salarios más altos de la lista.

