Mercado laboral 2026: los trabajos con sueldos competitivos para la comunidad inmigrante en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

A finales de 2025 e inicios de 2026, el mercado laboral en Estados Unidos (EEUU) presenta un panorama de contrastes en el mercado laboral, sobre todo cuando se trata de la comunidad inmigrante.

Aunque las políticas de control migratorio se han intensificado con el despliegue de nuevos agentes de seguridad, lo cierto es que la economía estadounidense sigue dependiendo profundamente del talento extranjero.

Para quienes cuentan con estatus legal, ya sea a través de visas de trabajo, Green Cards, asilo o permisos temporales (EAD), sectores como la tecnología, la salud y las energías renovables ofrecen salarios que superan significativamente los $80.000 anuales.

A continuación, analizamos las áreas con mayor proyección y las herramientas necesarias para navegar este entorno con éxito.

Sectores y profesiones que mejor pagan a inmigrantes calificados en EEUU

Los campos que mejor están pagando al personal extranjero son los siguientes:

Tecnología e Inteligencia Artificial (IA)

La revolución de la IA ha dejado de ser una promesa para convertirse en el motor de empleo calificado. Los inmigrantes bilingües están ocupando roles críticos en la localización de modelos de lenguaje y desarrollo de software.

Salarios: especialistas en IA y programadores senior perciben entre $130,000 y $180,000 en hubs tecnológicos como California y Nueva York.

especialistas en IA y programadores senior perciben entre $130,000 y $180,000 en hubs tecnológicos como California y Nueva York. Ventaja competitiva: las grandes empresas (Google, Amazon, Meta) valoran la diversidad para el entrenamiento de algoritmos globales.

Si eres profesional calificado pero no tienes un título local, los bootcamps y certificaciones en la nube (AWS, Azure) son la vía más rápida para validar tus conocimientos.

Sector Salud: el pilar bilingüe

El envejecimiento de la población y la creciente comunidad hispana han disparado la demanda de personal médico que hable español.

Enfermería registrada (RN): con salarios de $90,000 a $120,000, Florida y Texas siguen siendo destinos principales pese a las complejidades legislativas locales.

con salarios de $90,000 a $120,000, Florida y Texas siguen siendo destinos principales pese a las complejidades legislativas locales. Médicos y especialistas: aquellos que han logrado convalidar sus títulos (especialmente de países como Venezuela o Colombia) superan los $150,000.

aquellos que han logrado convalidar sus títulos (especialmente de países como Venezuela o Colombia) superan los $150,000. Asistentes médicos: una opción de entrada rápida para quienes aún no completan su reválida, con sueldos desde $70,000.

Construcción y energías renovables

Texas e Illinois lideran la transición energética, demandando supervisores y técnicos especializados en infraestructura eólica y solar.

Perfiles: los supervisores de obra en proyectos de energía renovable ganan entre $85,000 y $110,000 .

los supervisores de obra en proyectos de energía renovable ganan entre . Soldadores certificados: es uno de los oficios mejor pagados en este sector, alcanzando los $95,000 anuales incluyendo bonos por movilidad.

Consejos para la búsqueda de empleo

Navegar el sistema laboral requiere más que solo talento; requiere estrategia legal y geográfica:

Estados con protecciones laborales: Nueva York y California mantienen salarios mínimos competitivos (alrededor de $17/hora) y climas legales más estables para el trabajador extranjero.

Nueva York y California mantienen salarios mínimos competitivos (alrededor de $17/hora) y climas legales más estables para el trabajador extranjero. Plataformas clave: utiliza filtros de "H-1B Sponsorship" en LinkedIn e Indeed.

utiliza filtros de "H-1B Sponsorship" en LinkedIn e Indeed. Apoyo profesional: organizaciones como Upwardly Global ofrecen mentoría gratuita para inmigrantes con títulos extranjeros que buscan recuperar su carrera profesional en EEUU.

organizaciones como Upwardly Global ofrecen mentoría gratuita para inmigrantes con títulos extranjeros que buscan recuperar su carrera profesional en EEUU. Seguridad y E-Verify: es vital verificar si el empleador utiliza E-Verify. Mantén siempre una copia digital y física de tus documentos (permiso de trabajo, I-94 o Seguro Social) para evitar contratiempos durante auditorías laborales.

A tomar en cuenta:

El factor remesas: se estima que en 2026 el flujo de remesas aumentará un 10% promedio, impulsado por el acceso de inmigrantes a puestos de gestión y tecnología, no solo de mano de obra básica.

se estima que en 2026 el flujo de remesas aumentará un 10% promedio, impulsado por el acceso de inmigrantes a puestos de gestión y tecnología, no solo de mano de obra básica. Inflación vs salario: aunque los sueldos parecen altos, considera el costo de vida. En estados como California, un salario de $80.000 puede equivaler a $55.000 en estados del medio oeste en términos de poder adquisitivo.

aunque los sueldos parecen altos, considera el costo de vida. En estados como California, un salario de $80.000 puede equivaler a $55.000 en estados del medio oeste en términos de poder adquisitivo. Inglés técnico: no necesitas ser perfecto en inglés, pero dominar el inglés técnico de tu área (salud, IT o construcción) incrementa tus posibilidades de contratación en un 40%.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube