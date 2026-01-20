¡Cuidado al volante! California lanza advertencia final sobre el uso del celular en semáforos: conoce las multas

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades de California han emitido una advertencia clara para todos los conductores: detenerse en un semáforo en rojo no significa que puedas usar tu teléfono celular.

Según la interpretación actual de las leyes de tránsito del estado, los conductores que sostengan su dispositivo móvil mientras esperan en un semáforo o están parados en el tráfico podrían enfrentarse a multas significativas.

Esta medida tiene como objetivo reducir las distracciones al volante, un problema que la Patrulla de Caminos de California (CHP) señala como responsable de un alarmante aumento del 400% en las probabilidades de sufrir un accidente.

La ley "No-Touch": Prohibido sostener el celular

A diferencia de lo que muchos conductores piensan, el Código de Vehículos de California (§ 23123.5) prohíbe de manera clara el uso de un teléfono inalámbrico mientras se conduce.

La ley define "conducir" como el acto de tener el control del vehículo en una vía pública, lo que incluye esos momentos en los que estás detenido en un semáforo o en una señal de alto.

Fuentes legales como Dolan Law Firm y RMD Law subrayan que, tras algunas aclaraciones judiciales recientes en 2025, la interpretación de "manos libres" es bastante estricta: si tienes el teléfono en la mano, estás rompiendo la ley, sin importar si estás enviando un mensaje, revisando el GPS o simplemente cambiando una canción.

Requisitos para el uso legal del celular en conductores de California

Montaje obligatorio: El teléfono debe estar fijado en el tablero, la consola central o el parabrisas (sin bloquear la vista).

Un solo toque: Solo se permite activar o desactivar funciones con un único toque o deslizamiento.

Manos libres total: La única forma legal de interactuar con la tecnología mientras estás en la carretera es a través de comandos de voz y Bluetooth.

El costo de las multas y sanciones por inclumplir esta norma

No cumplir con esta normativa puede afectar seriamente tu bolsillo. Aunque la multa inicial por una primera infracción es de $20, el total puede aumentar considerablemente debido a las tasas judiciales y las evaluaciones estatales.

Infracción Multa Base Costo Total Estimado Puntos en la Licencia Primera vez $20 $162+ 0 Segunda vez (en 36 meses) $50 $285+ 1 punto

Según la Oficina de Seguridad del Tráfico de California (OTS), si un conductor recibe una segunda infracción por distracciones causadas por el celular en un lapso de 36 meses, se le añadirá un punto a su registro. Esto podría resultar en un aumento en las primas de su seguro automotriz.

Excepciones y seguridad para menores

La normativa es aún más estricta para los conductores que son menores de 18 años.

De acuerdo con el Código de Vehículos § 23124, a los menores se les prohíbe el uso de cualquier dispositivo inalámbrico, incluso si están en modo manos libres o utilizando accesorios Bluetooth.

La única excepción que la ley permite es el uso del teléfono para hacer llamadas de emergencia a servicios de policía, bomberos o asistencia médica.

Para cualquier otra actividad, las autoridades aconsejan que se salga completamente de la vía y se estacione en un lugar seguro antes de tocar el dispositivo.

