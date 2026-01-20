Kidango abre en esta ciudad de California: requisitos para obtener cuidado infantil gratuito o subsidiado

Suscríbete a nuestros canales

La organización sin fines de lucro Kidango ha anunciado que pronto abrirá un nuevo centro de educación temprana en East Palo Alto, pensado especialmente para ayudar a las familias trabajadoras de bajos ingresos.

Esta iniciativa tiene como objetivo reducir la brecha educativa y proporcionar un ambiente seguro y nutritivo para los residentes más vulnerables de la comunidad.

Un alivio para el bolsillo de las familias en East Palo Alto, California

De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de Kidango, el nuevo centro funcionará bajo un modelo de subsidio estatal y federal, lo que permitirá que la mayoría de las familias que califiquen accedan a los servicios de manera gratuita o a un costo muy bajo.

En una región donde el cuidado infantil suele ser el segundo gasto más alto después de la vivienda, esta apertura representa un respiro financiero crucial.

Investigaciones de la organización KidsData, que se dedica a monitorear el bienestar infantil en California, respaldan la necesidad urgente de este proyecto, destacando que el acceso a servicios de cuidado infantil de calidad en el condado de San Mateo sigue siendo una de las principales barreras para la movilidad económica de las familias latinas y afroamericanas.

Servicios integrales para el desarrollo infantil

Kidango no se limita a ser una guardería; ofrece un sistema de apoyo integral que se basa en los estándares de la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC). Su programa abarca:

Educación de alta calidad: Un plan de estudios diseñado para fomentar el desarrollo del lenguaje y las habilidades socioemocionales.

Nutrición asegurada: Siguiendo las pautas del Programa Federal de Alimentos para el Cuidado de Niños (CACFP), los niños disfrutarán de comidas saludables y gratuitas.

Salud y bienestar: El centro proporcionará exámenes dentales, de visión y evaluaciones de desarrollo para detectar necesidades especiales desde una edad temprana.

"Nuestro objetivo es que cada niño, sin importar su código postal o su situación económica, llegue al jardín de niños preparado para tener éxito", comentó el CEO de Kidango en una reciente entrevista con medios locales como The Palo Alto Daily Post.

¿Cómo inscribir a un niño en el cuidado infantil de Kindago, California?

El proceso de inscripción está despertando mucho interés. Según la oficina de admisiones de la organización, las familias que deseen inscribir a sus hijos deben seguir estos pasos:

Visitar el sitio web oficial de Kidango.org o llamar a su línea de atención al cliente.

Completar la solicitud de elegibilidad, que evalúa los ingresos familiares.

Presentar los documentos necesarios, como comprobantes de ingresos y residencia en el área.

