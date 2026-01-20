Banco de Venezuela acelera la entrega de tarjetas para pagos internacionales: ¿A qué tipo de clientes las asignan?

Suscríbete a nuestros canales

El Banco de Venezuela (BDV) comenzó una fase de expansión en la entrega de su Tarjeta Prepagada Internacional, una herramienta diseñada para facilitar el comercio electrónico fuera del país y permite realizar pagos en portales extranjeros y suscribirse a servicios digitales globales.

La entidad financiera informó que la entrega de este producto no requiere de trámites previos por parte del usuario. El banco selecciona a los beneficiarios bajo criterios específicos de uso de sus servicios.

"Este producto es asignado directamente por la entidad financiera, sin requerir ningún tipo de solicitud, en reconocimiento a la fidelidad y al récord transaccional con el Banco", señaló el BDV a través de un comunicado de prensa.

¿Cómo funciona la nueva tarjeta prepagada internacional?

El mecanismo de pago funciona mediante el descuento directo de los fondos de la cuenta de libre convertibilidad del cliente. Para su uso, el usuario debe gestionar la activación a través de la aplicación móvil BDVApp.

La institución sugiere a los titulares mantener saldos positivos en las cuentas en divisas de libre convertibilidad, en función de asegurar la realización de las operaciones.

Beneficios del BDV en los últimos años

La expansión de la tarjeta prepagada se suma a otras medidas de financiamiento ejecutadas por el banco desde finales del año pasado. Los datos oficiales indican que, desde diciembre de 2023, la institución incrementó los límites de las tarjetas de crédito a un total de 232.240 personas.

Asimismo, durante 2024, el banco otorgó su Tarjeta de Crédito (TDC) digital a 58.664 nuevos tarjetahabientes, lo que ha permitido que, hasta la fecha, un total de 290.904 clientes naturales cuenten con instrumentos de crédito activos dentro del ecosistema de pagos de la entidad.

El objetivo de estas herramientas es permitir el acceso a plataformas de e-commerce y servicios de contenido en línea de forma global. El banco asegura que estas opciones tecnológicas buscan ofrecer practicidad y seguridad a quienes mantienen una relación activa con la plataforma digital de la institución.

