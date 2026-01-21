Pudín de cambur: paso a paso para prepararlo fácil, rápido y con pocos ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

El pudín o pudding como se dice en inglés, es un postre cremoso inspirada en la gastronomía inglesa y estadounidense, con base de leche y agentes espesantes tipo natillas o flanes.

Esta preparación se cocina al baño María con textura parecida a la de un flan, pues se realiza con huevos, leche, azúcar y algún aromatizante como la ralladura de cítricos, vainilla o canela. Y para convertirlo en pudín, se le añaden ingredientes sólidos como pan o bollería.

¿Quieres probar? Te compartimos la receta de un pudín de cambur publicada en la web de Recetas Nestle.

¿Qué necesitas para elaborar un pudín de cambur?

Ingredientes

- Crema de leche (200 ml)

- Cambures (3)

- Leche en polvo (400 g)

- Manteca (2 cucharadas)

- Esencia de vainilla (1 cucharadita)

- Huevos (5 yemas)

- Azúcar (100 g)

- Maicena (30 g)

- Sal (1 pizca)

- Crema batida (250 g)

- Galletas María (100 g)

Preparación

1. Para la crema pastelera. En una olla chica, hervir a fuego medio-bajo la leche, la mitad del azúcar, manteca, sal y esencia de vainilla. Reservar.

2. En un bol, mezclar la maicena y el resto del azúcar. Agregar las yemas y mezclar bien.

3. De a poco, agregar unas cucharadas de la leche caliente a la mezcla de las yemas. Esto se hace para templar las yemas y que no se corten. Una vez que están templadas, volcar la mezcla de las yemas a la olla de la leche caliente.

4. Poner a hervir nuevamente a fuego bajo por 2 o 3 minutos revolviendo constantemente hasta que tome consistencia.

5. Colar la crema con un tamiz en un bol presionando con una cuchara. Luego colocar un papel film presionando sobre la crema para prevenir que se forma una película sobre la parte superior.

6. Guardar en la nevera.

7. El armado. Batir la crema de leche e incorporar a la crema pastelera.

8. En una fuente con paredes altas o en recipientes individuales, colocar una capa de galletas María picadas o enteras dependiendo del tamaño del molde, luego una capa de crema y una capa de cambures. Repetir el procedimiento.

9. Para terminar, agregar una cucharada de crema batida o merengue.

