ICE irrumpe en una casa y detiene a ciudadano estadounidense por error: lo sacan en ropa interior al frío

Suscríbete a nuestros canales

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desataron la indignación en Minnesota tras irrumpir violentamente en una vivienda de St. Paul para detener a ChongLy “Scott” Thao, un ciudadano estadounidense de origen hmong.

Sin presentar una orden judicial, los oficiales derribaron la puerta y sacaron al hombre de su casa en ropa interior bajo temperaturas extremas, ignorando sus peticiones para mostrar sus documentos de identidad.

Incidente

Este incidente ocurre en un contexto de despliegues masivos en las Ciudades Gemelas, donde la comunidad denuncia tácticas agresivas y errores de identificación que vulneran derechos constitucionales básicos.

La situación se tornó de interés público para el debate nacional, ya que resalta las fallas en los protocolos de verificación antes de ejecutar operativos de alto impacto en zonas residenciales según detalla Telemundo.

Tras el arresto, Thao fue trasladado a una zona remota donde los agentes finalmente confirmaron su ciudadanía y lo liberaron sin ofrecer disculpas ni reparar los daños materiales en su hogar.

Indignación familiar

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó la acción alegando la búsqueda de dos delincuentes sexuales, la familia Thao desmintió rotundamente estas afirmaciones y aclaró que el error se debió a una confusión de nombres relacionada con un vehículo prestado.

La familia, que posee un historial de servicio a los intereses de Estados Unidos desde la Guerra Secreta en Laos, ya prepara una demanda civil.

Este caso se suma a una lista creciente de detenciones erróneas que han llevado a diversas ciudades santuario a reforzar sus medidas de protección legal frente a incursiones federales injustificadas.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.