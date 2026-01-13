Nuevo programa Cash with Care entrega $ 1.200 al mes: conozca quiénes lo reciben

Suscríbete a nuestros canales

En vista del aumento del costo de la vida y de la crisis de vivienda en Estados Unidos, un nuevo programa de ayuda en efectivo está llamando la atención a nivel nacional, el “Cash with Care”.

Este programa es impulsado por el Ayuntamiento de Nueva York que entregará $ 1.200 al mes durante nueve meses a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Es un programa local, no federal.

¿En qué consiste el programa “Cash with Care?

Es un programa piloto creado por la ciudad de Nueva York para combatir la falta de vivienda juvenil. Está dirigido a jóvenes entre 18 y 24 años, que están en situación de inseguridad habitacional o riesgo de quedarse sin hogar.

El programa se implementa en alianza con Covenant House New York (CHNY), organización reconocida por su trabajo con jóvenes sin hogar, que cuenta con $ 1,5 millones del presupuesto federal asignado al estado.

¿Cómo funciona el programa Cash with Care?

$ 1.200 mensuales en efectivo

Durante un período de nueve meses

Sin restricciones estrictas sobre en qué gastar el dinero.

El objetivo es permitir que los jóvenes cubran gastos básicos como renta, transporte, comida, servicios o educación; mientras reciben orientación financiera y acompañamiento social.

Este programa se basa en estudios que demuestran que una ayuda directa en efectivo puede tener mejor resultado que programas muy restrictivos, especialmente en poblaciones vulnerables.

¿A quiénes aplica Cash with Care?

Aplica solo a jóvenes seleccionados en Nueva York

No requiere declaración de impuestos

No está disponible en otros estados por ahora

Cash with Care marca una tendencia importante. Gobiernos locales están explorando pagos directos en efectivo como herramienta para enfrentar crisis sociales como la falta de vivienda.

No es un cheque de estímulo

El programa Cash with Care no es un cheque de estímulo nacional, aunque sí representa un cambio importante en cómo se combate la falta de vivienda juvenil en EEUU. Para los 60 jóvenes seleccionados en Nueva York, $ 1.200 mensuales puede significar estabilidad, oportunidad y un nuevo comienzo.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube