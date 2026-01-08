Chevron abre programa de pasantías operativas en Venezuela: conozca los requisitos y cómo postularse

Suscríbete a nuestros canales

La gigante energética Chevron, que cuenta con una fuerza laboral de 60.000 personas a nivel global, anunció la apertura de su programa de formación para estudiantes en Venezuela.

Esta corporación no solo se dedica a la extracción de petróleo y gas, sino que abarca toda la cadena de producción, desde el refinado hasta la venta de combustibles y el desarrollo de nuevas fuentes de energía.

​De acuerdo a su página web oficial, en esta ocasión, la búsqueda se centra en cubrir la posición de pasante para el área de operaciones.

Detalles de la vacante

La empresa está aceptando solicitudes para el puesto de Pasante de Operaciones Upstream.

El programa está diseñado para que los seleccionados adquieran experiencia directa en los procesos iniciales de la industria petrolera, trabajando en un entorno profesional de alto nivel.

Requisitos para postularse

La convocatoria está abierta específicamente para estudiantes universitarios que cumplan con el siguiente perfil:

Carreras : estudiantes de Ingeniería Mecánica, Industrial, Civil o carreras similares.

: estudiantes de Ingeniería Mecánica, Industrial, Civil o carreras similares. Dominio avanzado del inglés.

Herramientas: manejo del paquete de oficina (Office).

¿Cuáles son los horarios y duración?

Chevron ofrece condiciones flexibles para que los elegidos puedan cumplir con sus responsabilidades universitarias.

Se puede optar por jornadas de 20 o 40 horas semanales. La pasantía tendrá una duración inicial de 6 meses, con la opción de extenderse por un periodo adicional de medio año según el desempeño.

Ubicación del programa

El programa de pasantías se llevará a cabo en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia. Esta sede es clave para las operaciones de la empresa, permitiendo a los estudiantes estar en el centro de la actividad energética de la región.

Para mas información puede visitar la página web de Chevron

