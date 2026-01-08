Reportan normalidad en la frontera con Colombia: esto dijo el gobernador del Zulia

Suscríbete a nuestros canales

En medio de la situación política y militar que atraviesa el país, el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, informó este miércoles 7 de enero de 2026 que el paso fronterizo con Colombia se mantiene abierto y operando con "completa normalidad".

Las declaraciones buscan dar tranquilidad a la población y al sector comercial tras el breve cierre preventivo registrado el pasado fin de semana en el puesto de Paraguachón.

Tras presidir una reunión del Comando Unificado de Seguridad junto al comandante de la ZODI-Zulia, el gobernador Caldera aseguró que, a pesar de la vigencia del Estado de Conmoción Exterior, la entidad se mantiene en paz.

Caldera enfatizó que los trámites aduanales funcionan correctamente y que el intercambio de productos (importación y exportación) no ha sido interrumpido.

Aunque el paso está abierto, se mantiene una vigilancia estricta por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para garantizar la integridad territorial.

El mandatario regional informó que se está evaluando la reincorporación plena de las 211 líneas de transporte para normalizar la movilidad en todo el estado.

La frontera colombo-venezolana ha sido un punto de alta tensión desde el ataque del 3 de enero. Mientras Venezuela mantiene sus controles internos, el gobierno de Colombia también ha reforzado su presencia militar en el departamento de La Guajira para monitorear el flujo migratorio.

El gobernador Luis Caldera reiteró que el Decreto de Conmoción es una herramienta para "proteger a la población ante agresiones" y no para restringir el libre tránsito de los ciudadanos que cumplen con la ley.

Instó a los zulianos a informarse sólo por canales oficiales y a mantener la confianza en las instituciones regionales.

