Procesión de la Divina Pastora: iglesia católica ofrece detalles clave del recorrido este año

La Procesión de la Divina Pastora continúa en la agenda religiosa del estado Lara y no ha sido suspendida, según confirmaron representantes de la Iglesia católica.

Autoridades eclesiásticas desmintieron rumores sobre una posible cancelación del recorrido previsto para el 14 de enero, y aseguraron que las actividades en honor a la patrona siguen su curso, así lo informó el medio Notiguaro.

Desde la Arquidiócesis de Barquisimeto, voceros reiteraron que la programación se mantiene activa, aunque bajo un enfoque de responsabilidad y cumplimiento de las normas vigentes.

La Iglesia aclaró que cualquier información oficial relacionada con la procesión será comunicada únicamente a través de sus canales institucionales, con el objetivo de evitar desinformación entre los fieles.

Jesús Lárez, jefe de la Pastoral de Comunicaciones de la Arquidiócesis, señaló que el momento actual exige prudencia y respeto por las disposiciones establecidas por las autoridades.

Durante sus declaraciones, Lárez enfatizó la importancia de mantener la oración y la fe, sin dejar de lado las medidas que buscan el bienestar colectivo. Indicó que la Iglesia procura equilibrar la devoción mariana con el cumplimiento de las normas, siempre en beneficio de toda la sociedad larense.

