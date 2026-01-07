Reconocida heladería cierra una de sus sucursales en Caracas: esto dijeron a sus clientes

Suscríbete a nuestros canales

Una de las heladerías más reconocidas en Caracas cerró una sucursal de las cuatro que tiene en la capital.

Aunque se desconoce la razón del cierre de la tienda, invitaron a sus clientes a visitarlos en cualquiera de los otros puntos.

¿Cuál heladería cerró en Caracas?

"Hoy cerramos definitivamente las puertas de Fragolate en el C.C. Sambil Chacao. Ha sido un espacio lleno de historias, sabores y momentos compartidos que siempre llevaremos con nosotros", dice el comunicado de la heladería Fragolate.

Esta cadena cuenta con un premio de la Academia Venezolana de Gastronomía, siendo la primera y única heladería premiada.

La publicación en Instagram resalta que "se completa un ciclo y ¡se abre otro! + e esperamos con la misma pasión y creatividad en nuestras otras tiendas, donde seguimos creando experiencias únicas para ti".

Podrán visitar las siguientes sucursales:

San Luis: Centro comercial.

Valle Arriba: Valle arriba market center.

Los Palos Grandes: 4ª avenida entre 3ª y 4ª transversal.

