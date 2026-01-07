Marcha del oficialismo en el centro de Caracas este 7 de enero: vías alternas

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 7 de enero el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) lanzó una convocatoria para una concentración en apoyo a Nicolás Maduro y Cilia Flores, dado a los acontecimientos registrados en el país en los últimos días.

Por ello, para las 9 de la mañana de este miércoles, gran parte de las vías del centro de Caracas se encuentran con acceso restringido, por lo que se deben tomar rutas alternas.

¿Qué vías tomar para llegar al centro de Caracas?

Se conoció que la tarima principal del oficialismo fue instalada en la avenida Sucre, a la altura del Parque Alí Primera (también conocido como Parque del Oeste) por lo que está bloqueado el acceso a Capitolio por este sector.

Cabe destacar que el paso por está artería se encuentra cerrado en ambos sentidos.

De tal manera, se les recomienda a los conductores tomar previsiones.

Una de las rutas alternas para dar con el centro de Caracas desde el este de la capital es la Cota Mil.

