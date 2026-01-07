Así amanece Caracas este 7 de enero: centro de la ciudad con restricciones de paso

Suscríbete a nuestros canales

Para este miércoles, la ciudad de Caracas amanece con aparente normalidad, aunque con tránsito restringido en algunas zonas. Si bien aún hay poca presencia de personas en la calle, de a poco los caraqueños vuelven a su rutina, aunque muchas empresas siguen de vacaciones decembrinas.

En los alrededores de las escaleras de El Calvario y la Av. Sucre han restringido el paso y han comenzado a la instalación de tarimas. La Av. Baralt, Urdaneta, Universidad y San Martin despejadas. Poca presencia policial y militar. Más transporte público circulando, mientras el Metro y Ferrocarril operan con normalidad.

Para hoy se esperan actividades del oficialismo en horas del mediodía, lo que pudiera generar restricciones de paso en otras avenidas de la ciudad.

Autopistas sin restricciones

La autopista Francisco Fajardo se encuentra despejada desde Plaza Venezuela hacia Caricuao en ambos sentidos. Asimismo, las autopistas Regional del Centro y la Mariscal de Ayacucho también están sin restricciones de paso hacia la capital.

