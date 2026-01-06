Anuncian detonaciones controladas a cargo del Daex en La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades militares y civiles del estado La Guaira han emitido un aviso urgente a la población del litoral central para este martes 6 de enero de 2026.

En los próximos minutos, expertos de la Dirección de Armas y Explosivos (DAEX) llevarán a cabo una serie de detonaciones controladas en la zona de la Meseta de Mamo en Catia La Mar.

Debido a la extrema sensibilidad que existe en la región tras los ataques aéreos del pasado 3 de enero, el llamado oficial es a la serenidad.

El gobernadora de la entidad José Alejandro Terán, informa a los vecinos de las comunidades de Mamo, Catia La Mar y zonas aledañas que los estruendos que se escucharán forman parte de procedimientos técnicos de seguridad y eliminación de restos de material bélico o descarte de dispositivos.

Recomendaciones

Para evitar situaciones de pánico innecesario, se solicita a la ciudadanía:

No alarmarse ante el sonido de las explosiones; son eventos planificados y bajo supervisión profesional. Informar a familiares y vecinos que puedan no estar al tanto de este comunicado, especialmente a personas de la tercera edad o niños. Mantenerse alejados del perímetro de seguridad establecido por los efectivos militares en la zona de la Meseta de Mamo.

Este operativo ocurre en el marco de los tres días de duelo decretados en la entidad, por lo que las autoridades locales han reforzado la comunicación directa para que estas labores de mantenimiento y seguridad no se confundan con nuevas agresiones. La vigilancia en la zona costera se mantiene estricta.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube