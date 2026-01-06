La UCAB anuncia cuándo iniciarán sus clases presenciales: comunicado

Suscríbete a nuestros canales

Ante la coyuntura actual del país, la Universidad Católica Andrés Bello, una de las principales casas de estudios de Venezuela, emitió un comunicado sobre el inicio de sus clases y actividades administrativas.

COMUNICADO

Se informa que los días miércoles 7, jueves 8, viernes 9 y sábado 10, las actividades académicas (clases y evaluaciones) se realizarán en modalidad virtual.

Las actividades administrativas retornarán a presencialidad a partir del miércoles 7 de enero, conforme al calendario institucional.

A partir del lunes 12, todas las actividades académicas y administrativas serán presenciales.

Las autoridades se mantienen monitoreando la situación y cualquier circunstancia relevante. Les pedimos mantenerse atentos a nuestros canales institucionales de información.

