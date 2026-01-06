La UCAB anuncia cuándo iniciarán sus clases presenciales: comunicado

Ante la coyuntura actual del país, la Universidad Católica Andrés Bello, una de las principales casas de estudios de Venezuela, emitió un comunicado sobre el inicio de sus clases y actividades administrativas.
COMUNICADO
Se informa que los días miércoles 7, jueves 8, viernes 9 y sábado 10, las actividades académicas (clases y evaluaciones) se realizarán en modalidad virtual.
Las actividades administrativas retornarán a presencialidad a partir del miércoles 7 de enero, conforme al calendario institucional.
A partir del lunes 12, todas las actividades académicas y administrativas serán presenciales.
Las autoridades se mantienen monitoreando la situación y cualquier circunstancia relevante. Les pedimos mantenerse atentos a nuestros canales institucionales de información.
