La Paradura: así celebran al Niño Jesús en los estados andinos

Suscríbete a nuestros canales

En la región andina de Venezuela tienen una tradición entre enero y febrero llamada "Paradura del Niño", un encuentro para adorar el pesebre y sus figuras, como María, José y Jesús.

Hay varias maneras, sin embargo, la más conocida es la del "robo del niño".

Aunque no hay fecha fija establecida, se puede celebrar desde el 1 de enero hasta el 2 de febrero.

¿Cómo es la Paradura del Niño?

Cuando se habla del robo y búsqueda del Niño Jesús se habla de una tradición en la cual en una casa se oculta la figura del Niño Jesús para que los invitados la busquen entre cantos y rezos.

Una vez que se consigue es devuelto al pesebre, donde continúan los versos y las oraciones.

No obstante, en Mérida, también se lleva a cabo la Paradura del Niño donde se le canta al pesebre, para que este luego sea desarmado entre coros y peticiones.

Cantos al Niño Jesús en Mérida

En la tradicional Paradura del Niño en Mérida, la familia elige un padrino y una madrina para el pesebre. Si el nacimiento tiene varias figuras del Niño Jesús (algo muy común en los pueblos del páramo), se eligen padrinos y madrinas para cada uno.

Para comenzar la paradura, los padrinos se sientan frente al pesebre y comienzan a rezar el rosario tradicional de los cinco misterios.

Cuando culmina el rezo comienza el acto musical, el cual usualmente es compuesto por el coro, cuatro y tambora. "Alabar a Dios en primer lugar y después al Niño, que está en el altar", es el verso con el cual inician el canto de la paradura.

El conjunto musical entona los cantos con el coro que dice "dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto".

La letra de la canción va contando lo que deben hacer los padrinos, como incarse, rezarle, besarle y pasar al Niño.

A mitad de la presentación, los padrinos llevan la figura del Niño Jesús a cada uno de los invitados, quienes lo besan y le hacen una petición.

Más adelante comienza la procesión del niño, en la cual todos los invitados, junto a los padrinos, pasean al Niño Jesús, mientras cada uno lleva una vela y continúan las canciones.

Para la parte final de la canción, los invitados comienzan a desarmar el nacimiento hasta que solo quedan las velas de los padrinos frente a la figura del niño, calculadamente levantada.

Luego, la familia reparte el tradicional bizcochuelo de las paraduras merideñas junto a un vasito de vino. A veces es acompañado con buñuelos.

La importancia de la Paradura del Niño es celebrar que el Niño Jesús ya puede pararse, para celebrarlo y venerarlo.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube