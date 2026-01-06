La historia de los Reyes Magos: así comenzó la celebración de este día

Suscríbete a nuestros canales

Cada 6 de enero llegan a Belén Melchor, Gaspar y Baltasar, los Reyes Magos, a visitar al recién nacido "Niño Jesús". Alrededor del mundo, sobretodo en países hispanos, se celebra esta fecha en los hogares católicos.

Según el Evangelio de Mateo, los Reyes Magos (o sabios) siguieron una estrella que los guió hasta el lugar donde nació Jesús.

La tradición los fijó en tres por los tres regalos que recibieron María y José para el niño, los cuales fueron dones de oro para un rey, incienso para un dios y mirra; un ungüento para difuntos, anunciando su pasión.

A los tres les atribuyeron edades, razas y procedencias diversas (Europa, Asia, África) para representar a toda la humanidad.

¿Por qué celebran el Día de Reyes?

La costumbre de dar regalos a los niños en el Día de Reyes es una adaptación moderna en países de Europa y América Latina, que recuerda los obsequios originales y se popularizó a imitación de San Nicolás.

En regiones como España, Portugal, Italia, entre otros, es más popular la mañana del 6 de enero como el día de dar regalos, a diferencia de otros países donde la Navidad, el 25 de diciembre, es la fecha establecida para dar obsequios.

No obstante, en América Latina también dejan regalos en el pesebre el Día de Reyes.

¿Cómo celebran?

A parte de los regalos, en muchos países es tradicional comer una "Rosca de Reyes", un pan dulce en forma de corona que contiene figuras y un haba.

Quien encuentra la figura debe organizar la fiesta de la Candelaria el 2 de febrero.

