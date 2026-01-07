Llegó a Maiquetía primer lote de insumos: repondrá lo destruido en los ataques estadounidenses

Suscríbete a nuestros canales

Un cargamento de insumos médicos críticos aterrizó este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía con el objetivo de reponer el inventario destinado a la atención de pacientes con enfermedades renales.

El arribo de estos suministros ocurre tras 72 horas después del ataque al país por parte de Estados Unidos, el cual también afectó al almacén de insumos para diálisis.

Esta reposición resulta vital para asegurar la operatividad de los centros de salud que dependen de estos implementos para realizar procedimientos médicos complejos.

Pedro Luis Malaver Ruíz, gerente general de la corporación "Juntos todo es posible", coordina la recepción de este prime arribo de materiales.

Según indica, la llegada de estos insumos permite garantizar la continuidad del tratamiento para más de 9 mil pacientes.

La regularidad de sus sesiones depende de las medicinas.

Las autoridades sanitarias priorizan la distribución en las zonas que reportaron mayores pérdidas de stock tras el evento que destruyó los insumos.

Protección de los sistemas de salud

La recuperación del inventario en menos de tres días busca estabilizar el sistema de salud tras las afectaciones sufridas en el almacenamiento de suministros.

Con este arribo se espera que las unidades de diálisis a nivel nacional recuperen su capacidad operativa plena y mantengan el flujo de atención sin contratiempos durante las próximas semanas.

Las autoridades competentes informaron que continuarán las gestiones para asegurar que los almacenes mantengan niveles óptimos de reserva frente a cualquier contingencia futura.

