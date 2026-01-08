Caracas se activa en 2026: gimnasios lanzan planes para captar más clientes

Suscríbete a nuestros canales

El sector de los gimnasios en Caracas experimenta su mayor pico de actividad en este arranque de 2026.

Tras las festividades decembrinas, miles de ciudadanos buscan retomar sus rutinas de ejercicio, lo que ha impulsado una guerra de precios en los principales centros deportivos de la ciudad.

Durante el mes de enero, algunos de estos centros de entrenamiento publican ofertas para atraer a nuevos usuarios e invitar a los ciudadanos a adquirir el hábito del ejercicio frecuente.

Hay diversos precios en los municipios Libertador, Chacao, Sucre, Baruta y El Hatillo.

Costos y detalles por zonas

​La ubicación geográfica sigue siendo el factor determinante en el precio final de la membresía. Los usuarios comparan servicios y cercanía para optimizar no solo el dinero, sino el tiempo de traslado.

​Chacao y Las Mercedes: los gimnasios mantienen las tarifas más altas. Un pase diario puede costar entre $ 3 y $ 10, mientras que la mensualidad base no baja de los $ 70. Estos centros suelen incluir estacionamiento vigilado y servicios de toallas y entrenador personal.

​El Paraíso y Montalbán: En el suroeste, la competencia entre gimnasios de vieja escuela y nuevos centros de crossfit mantiene los precios competitivos.

Se consiguen promociones de 2 por 1 en la inscripción, con mensualidades que promedian los $ 30.

Centro de Caracas: Los gimnasios ubicados en centros comerciales de esta zona ofrecen planes familiares muy atractivos. La tarifa promedio se sitúa en $ 25, incluyendo clases grupales de bailoterapia y entrenamiento funcional.

El pase diario es de $ 5.

La nueva cadena de gimnasios Rock and Rolls Fit ofrece la posibilidad de entrenar en un espacio con máquinas, pesas e instructores personales y la asesoría de un nutricionista por $ 25 y con una inscripción de $5.

El Gold ‘s Gym San Ignacio se encuentra en el centro comercial San Ignacio, ofrece asesoría nutricional, entrenadores personales y clases como yoga, pilates, entre otros.

Su membresía es de $ 85 mensuales.

En el centro comercial El Sol, en El Cafetal, se encuentra Body Star, el cual cuenta con maquinarias y pesas y también con entrenamiento de spinning y su mensualidad es de $ 50.

Si desea incluir el spinning más el entrenamiento sería $ 60.

Esta integración de servicios crea un ecosistema de salud donde el cliente encuentra todo lo que necesita en un solo lugar.

Los gimnasios que operan desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. llevan la ventaja, ya que los caraqueños desean entrenar antes de ir al trabajo o al final del día para que no haya tanta concurrencia.

