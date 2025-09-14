¿Cuánto cuesta estar en forma? Conozca los precios y planes que ofrecen los gimnasios en el oeste de Caracas

Suscríbete a nuestros canales

En la Gran Caracas son cada vez más los gimnasios que abren sus puertas para todas aquellas personas que desean comenzar sus entrenamientos para conseguir un estilo de vida saludable. Ante la fuerte competencia que existe en el ramo, los propietarios se las ingenian para brindar a sus clientes ofertas atractivas.

Entre las condiciones que buscan los clientes a la hora de elegir un gimnasio, se encuentra el horario, calidad de los espacios y equipos, planes de entrenamiento y alimentación al alcance del bolsillo y, sobre todo, entrenadores capacitados que puedan guiarlos para conseguir los mejores resultados.

¿Cuánto cuesta estar en forma?

Para abarcar los requerimientos de los usuarios, los gimnasios de Caracas buscan permanecer a la vanguardia y ofrecer servicios que puedan ajustarse al bolsillo del ciudadano.

Algunos de los gimnasios más populares del oeste de Caracas son:

Emporio Gym

Emporio Gym, ubicado en la esquina Cuartel Viejo de la Avenida Baralt, en el centro de Caracas, ofrece tarifas preferenciales para los clientes, los cuales tienen precios desde los dos dólares (un día), cinco dólares (una semana), $10 (tres semanas), 40$ (tres meses) y hasta un año entero de entrenamiento por 100 dólares.

Los entrenadores personales cobran una tarifa adicional de cinco dólares semanales, o $20 por mes.

El horario de servicio es de lunes a viernes desde las 6:00 de la mañana, hasta las 10:00 de la noche; mientras que los sábados abren desde las 8:00 a.m, hasta las 10:00 p.m.

Gym Daniels Center Fitness

El gimnasio Daniel’s Fitness Center, en la avenida Urdaneta, ofrece sus “planes imperdibles”, los cuales cuentan con:

Plan mensual: 25 dólares.

Plan Trimestral: desde 60 dólares.

Plan Anual: con un costo de $150.

Asimismo, el gimnasio ofrece sus bloques de horas para el público preferencial, como lo son las personas de la tercera edad.

Todos sus planes incluyen una guía de alimentación y plan de entrenamiento, así como la asesoría y acompañamiento de un instructor, sin costo adicional.

Rock and Rolls Fit

La cadena Rock and Rolls Fit se ha hecho popular en Caracas, debido a su rápida expansión y llamativas instalaciones.

La empresa cuenta con sedes en Catia, La Candelaria y Plaza Venezuela, y el costo mensual es de 25 dólares, si el pago se realiza en divisas. La inscripción tiene un costo adicional de $5.

Los costos pueden variar si el pago se realiza en bolívares.

Las instalaciones de los gimnasios Rock and Rolls Fit son amplias y cuentan con equipos modernos para un entrenamiento completo.

Además, todos los clientes cuentan con la asesoría de entrenadores sin costo adicional.

Opciones económicas en toda Caracas

Por otro lado, en distintas urbanizaciones de sectores residenciales, se pueden encontrar opciones más económicas para estar en forma.

Algunas de estas incluyen los gimnasios verticales, instalados por las alcaldías locales; así como gimnasios independientes, los cuales cuentan con equipos modestos, pero totalmente aptos para todo tipo de entrenamientos.

Las tarifas de este tipo de locales parten desde los 10 dólares por mes; mientras que en los gimnasios verticales, los precios pueden variar según lo que determine su administración.

