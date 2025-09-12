¿Habitaciones o anexos?: estas son las opciones y precios para los estudiantes en el oeste de Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Los estudiantes buscan opciones de viviendas en el oeste de Caracas, lo más cercano a las universidades, entre ellas las habitaciones, los anexos o apartamentos, según el presupuesto.

Inmobiliarias señalan que las zonas del oeste de Caracas donde hay habitaciones y viviendas para estudiantes son Montalbán, Juan Pablo II, El Paraíso, San Martín.

Lo que más se mueve son las habitaciones y el alquiler oscila entre $ 150 y $170. “Realmente en San Martín estarían un poquito más baratas las habitaciones, más o menos entre $ 130 y $ 150; pero se consiguen pocas”, dijo.

Algunos estudiantes buscan opciones de pequeños anexos.

“El alquiler de anexos, muy básicos, cuesta $ 200; los anexos más grandes valen entre $ 350 y $ 400, los hay de una o dos habitaciones”, dijo Tania Gómez, dueña de Asercom Inmuebles.

Acotó que el alquiler de los apartamentos de una habitación en el oeste, que no abundan, cuesta entre $ 470 y $ 500.

“No se puede decir que la gente busca más las habitaciones. Los cuartos son lo más económico, pero no son la primera opción”, aclaró Gómez.

Destacó que las personas que viven en el interior tratan de buscar algo independiente, como un apartamento muy económico, que no conseguirán tan fácil, por lo que optan por los anexos; y puede ser que lo consigan, pero de repente no.

Buscan independencia con anexos en alquiler

En esos casos, muchos terminan por alquilar habitaciones, porque no pueden hacer nada más debido a que sus hijos ya están por comenzar clases.

Explicó que los anexos están ubicados en las casas. Sin embargo, hay personas con inmuebles grandes que los dividen y sacan anexos para obtener un ingreso extra.

Por ejemplo, en El Paraíso hay apartamentos muy viejos que ocupan todo un piso y los propietarios lo dividen y lo convierten en un anexo independiente que les aporte de $ 250 en adelante. Lo mismo ocurre con los penthouse, en los que hacen anexos o habitaciones con entrada independiente.

“Entre Montalbán y El Paraíso un anexo puede costar entre $ 300 y $ 400”, dijo.

En Facebook ofertan una habitación en Montalbán por $ 150 con baño compartido, otra con baño privado por $ 170.

En El Paraíso alquilan una habitación con todos los servicios por $ 190.

