¿Habitaciones o apartamentos? Esas son las opciones y precios para estudiantes en el Municipio Sucre

En el municipio Sucre de Caracas, los requerimientos de vivienda de los estudiantes se enfocan en alquileres de habitaciones, pequeños anexos o apartamentos compartidos, según agencias inmobiliarias.

Las viviendas o habitaciones para estudiantes en el municipio Sucre están ubicadas en La California, Lomas del Ávila. Casi todos los alquileres están en La California o en la parte baja de Macaracuay.

En Macaracuay, La California y Lomas del Avila, una habitación en alquiler oscila entre $ 200 y $ 150, que es donde se asientan los estudiantes. En El Llanito solo lo buscan las personas que están en postgrado en el hospital Domingo Luciani.

“Generalmente, los estudiantes que están hacia ese lado, La California, Macaracuay y Palo Verde, tratan de ubicar habitaciones o se ponen de acuerdo varios estudiantes para alquilar un apartamento. Si eso ocurre, es en la zona de la California y Lomas del Ávila”, dijo la dueña de Asercom Inmuebles, Tania Gómez.

En la California y Palo Verde es donde se alquilan habitaciones y pequeños anexos como tal. Una parte de Palo Verde II es una zona de quintas y allí alquilan anexos alrededor de $ 300 o $ 350.

“Son casi siempre de una habitación. De dos es muy raro. El inquilino tiene derecho a todo porque son anexos con entrada independiente”, dijo.

Comentó que estos anexos cuentan con una cocina pequeña, un comedor, le pueden incorporar un sofá pequeño y una cama.

“Un apartamento que decidan compartirlo varios estudiantes en Palo Verde, casi todos tienen tres habitaciones, uno o dos baños, porque son tipo bloque. El alquiler puede estar alrededor de $ 400, el apartamento completo con estacionamiento”, precisó.

Indicó que hacía Lomas del Ávila el alquiler de un apartamento varía entre $ 400, $ 420, $ 450 a $ 500. “En la zona los apartamentos son económicos por estar rodeados del barrio José Félix Ribas”.

Gómez detalló que generalmente estos apartamentos tienen tres habitaciones, a veces dos habitaciones, dos o un baño.

“Lo que más solicitan los estudiantes son habitaciones como tal, pero a veces dos o tres estudiantes de la Universidad Santa María o de la Metropolitana se ponen de acuerdo y alquilan un apartamento en Lomas del Ávila”, afirmó.

Señaló que también hay estudiantes de pregrado que vienen del interior y los padres alquilan un apartamento para sus hijos.

Gómez acotó que zonas como El Marqués son más costosas, un apartamento en alquiler cuesta $ 700 y los estudiantes buscan lo más económico. En Terrazas del Ávila el alquiler de un apartamento cuesta $ 850.

En redes sociales se consiguen habitaciones para alquilar

En Mercado Libre anuncian un apartamento en alquiler en Palo Verde, de 89 metros cuadrados, tres habitaciones, dos baños, por $ 450.

En Facebook, un aviso ofrece en alquiler una habitación, en $ 120.

Una habitación en alquiler en El Llanito por $ 250, con cama individual, muebles, escritorio con silla, internet de fibra óptica, clóset, baño compartido.

