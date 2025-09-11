Cierre total de avenida Andrés Bello en Caracas: conoce los horarios y hasta cuándo será

Suscríbete a nuestros canales

La avenida Andrés Bello en Caracas será cerrada totalmente por varios días según un comunicado del ministerio de Transporte.

A través de sus redes sociales, el ministerio de Transporte informó a los conductores del cierre de esta importante arteria vial en el centro de Caracas.

Cierre total de av. Andrés Bello

De acuerdo con la información proporcionada por el ministerio, el cierre se llevará a cabo desde este miércoles por trabajos de rehabiitaciónde carpeta asfáltica.

Asimismo, indica que el cierre será específicamente entre la Transversal 1 Sur y la calle San Rafael (Mercado de Guaicaipuro) en Caracas.

Adicionalmente, instan a todos los conductores a "tomar vías alternas ante las labores" que llevarán a cabo, "en garantía de su seguridad y bienestar".

Fechas y horario del cierre

El cierre de la avenida Andrés Bello se realiza desde este miércoles 10 de septiembre, hasta el miércoles 17 de septiembre a las 04:30 de la mañana.

Respecto a los horarios, el ministerio indicó que el tránsito estará restringido a partir de las 8 de la noche hasta las 04:30 de la mañana.

