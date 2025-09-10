¡Viene con aumento! Sistema Patria inicia pago de bono a estudiantes este 10 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

De acuerdo al canal Patria Digital, este 10 de septiembre, se dio inicio al pago del Bono Beca Universitaria del mes de septiembre por un monto de 832,50 Bs.

Es de recordar que el pasado mes de agosto este depósito realizado por el Gobierno Nacional fue de 708,80 bolívares.

¿Cómo registrarse para recibir el Bono Beca Universitaria?

En caso de ser un estudiante que curse el nivel universitario y quiera recibir cada mes el Bono Beca Universitaria, es importante que lleve a cabo un registro.

Estos son los pasos clave que necesitas completar para garantizar que tu registro sea válido y puedas recibir el pago correspondiente de este beneficio económico:

Inicia sesión en la plataforma Patria con tu usuario y contraseña.

En tu cuenta, selecciona la opción ‘perfil’, busca la alternativa ‘laboral’ en la parte izquierda de la pantalla y haz clic en 'actualizar’.

Localiza la opción ‘datos laborales’ y escoge 'universitario'.

Se te presentará la pregunta '¿trabajas actualmente?', a lo que deberás responder con un 'no’.

Luego, una última interrogante aparecerá en la pantalla: '¿cuál es tu condición actualmente?', selecciona 'estudiando' y haz clic en 'actualizar’.

¿Cómo cobrar el Bono Beca Universitaria por el Sistema Patria?

Para acceder al dinero que ingresa en el Sistema Patria, es necesario seguir estos pasos:

Inicia sesión en la Plataforma Patria con tu número de cédula y contraseña.

Dirígete a 'monedero' y selecciona 'retiro de fondos'.

Elige el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Haz clic en 'continuar' y luego en 'aceptar'.

Una vez completado el procedimiento, podrás verificar la transferencia en tu cuenta digital del banco y disponer del dinero en cualquier agencia física o mantenerlo en tu tarjeta.

¿Cómo registrarse en Patria para cobrar los bonos?

Ingresa a la página web del Sistema Patria (www.patria.org.ve) y completa tu registro de la siguiente forma.

Es importante que estés inscrito para que puedas cobrar el bono:

Ingresa a la web del Sistema Patria y haz clic en 'Usuario/contraseña'. Selecciona el botón 'Regístrate'. Deja datos como tu número de cédula, teléfono celular, género, fecha de nacimiento, solicita un código de validación, escribe el código de seguridad, y haz clic en 'Continuar'. Valida tu número de teléfono con el código que te llegará por mensaje. Coloca tus nombres y apellidos, correo electrónico, estado, municipio, parroquia y dirección exacta donde vives. Ingresa una contraseña segura y luego haz clic en 'Registrar'. Corrobora que el registro haya sido exitoso. Haz clic en 'Entrar'. Luego se desplegará una pestaña donde deberás colocar tu número de cédula, escribir el código de seguridad y darle a 'Continuar'. Coloca tu contraseña para ingresar. Finalmente, tu cuenta en la Plataforma Patria ya estará disponible.

