Jornada de captación en Caracas: requisitos, perfil y detalles clave para postularse este 11 de septiembre

Este jueves 11 de septiembre se llevará a cabo una jornada de captación laboral en Caracas, dirigida a personas interesadas en incorporarse al mercado formal de trabajo.

La convocatoria fue anunciada a través de redes sociales, donde se especificaron los requisitos, el horario de atención y el perfil profesional requerido.

La actividad se desarrollará desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., y está orientada a captar talento joven y capacitado para cubrir futuras vacantes en áreas operativas y de atención al cliente.

Jornada de captación: quién la organiza y dónde será

La jornada está organizada por la reconocida ferretería EPA, empresa con amplia presencia en el país.

El evento se realizará en su tienda ubicada dentro del Centro Comercial Expreso Chacaíto, en Caracas.

Los interesados deben ser bachilleres mayores de 18 años, profesionales o estudiantes universitarios en los últimos semestres.

Además, deben contar con disponibilidad para trabajar fines de semana.

EPA aclaró que quienes ya hayan entregado su currículum en jornadas anteriores no necesitan asistir nuevamente, siempre que sus datos estén registrados en el sistema.

Proceso de selección y vacantes disponibles

Aunque no se especificaron las vacantes en la publicación oficial, la empresa informó que esa información será proporcionada directamente durante la jornada.

No existe límite de edad para postularse, lo que amplía el rango de participación a personas con experiencia o en búsqueda de reinserción laboral.

Los aspirantes deben acudir con su currículum impreso y cumplir con los requisitos establecidos. Esta jornada representa una oportunidad concreta para quienes desean incorporarse al equipo de trabajo de EPA.

