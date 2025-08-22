Oportunidad

Feria de empleo virtual en Venezuela del 5 al 7 de septiembre: entérate de los detalles

Por Robert Lobo
Desde el próximo 5 hasta el 7 de septiembre, se realizará en Venezuela la Feria de Empleo Virtual, organizada por Nestlé con Alianza del Pacífico.

Durante la actividad, más de 100 empresas abrirán más de 6 mil vacantes de empleos. Los interesados deben registrarse en el link de la BIO que se encuentra en la cuenta de Instagram de Nestlé.

"¡Nos unimos a la Feria Laboral Virtual! ¡No te lo pierdas! Este 5, 6 y 7 de septiembre, conecta, crece e impulsa tu carrera con Nestlé y la Alianza del Pacífico", detallaron.

