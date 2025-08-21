Estas son las nuevas paradas inteligentes en Caracas: sepa dónde están ubicadas

Suscríbete a nuestros canales

La Alcaldía de Caracas, a través de la Fundación de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Caracas Inteligente y TransCaracas, avanza en la instalación de nuevas paradas inteligentes.

Según información publicada por Ciudad CCS, esta iniciativa responde a las instrucciones de la alcaldesa Carmen Meléndez, quien impulsa una ciudad humana, moderna y conectada.

Nuevas paradas inteligentes transforman la experiencia de viaje

Las paradas cuentan con cámaras de vigilancia remota, botón de emergencia, wifi gratuito, puntos de carga para dispositivos móviles y pantallas LED informativas para los usuarios.

Durante la primera fase del proyecto, se colocaron 15 estructuras en puntos estratégicos del municipio Libertador, con el objetivo de reforzar la seguridad y el bienestar ciudadano.

Además, el presidente de la Fundación Caracas Inteligente, Darwin Vargas, supervisó personalmente la instalación de los sistemas tecnológicos para garantizar su funcionamiento óptimo.

¿Dónde están ubicadas las nuevas paradas inteligentes?

La última instalación se realizó en la avenida Victoria, parroquia San Pedro. También se habilitaron paradas en Coche y Sucre, específicamente en la zona de Agua Salud.

Asimismo, los servicios tecnológicos se extienden a espacios públicos como Plaza Bolívar, Plaza El Venezolano, Plaza Washington, Plaza Madariaga y Parque Carabobo, entre otros.

En el terminal La Bandera, el Mercado Municipal de Coche y la Ruta 421 de Plaza Venezuela también se han incorporado estos puntos de conectividad y atención.

Tecnología al servicio de la seguridad comunitaria

Los botones de emergencia permiten activar protocolos de respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, fortaleciendo la vigilancia en zonas de alto tránsito peatonal.

Por otro lado, el acceso gratuito a internet en plazas y terminales fomenta la inclusión digital y mejora la experiencia de quienes utilizan el transporte público diariamente.

TransCaracas también amplía sus rutas hacia comunidades con difícil acceso, garantizando movilidad y conectividad para todos los sectores de la capital.

