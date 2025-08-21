Anuncian plan para viviendas con más de 100 años en San Cristóbal: ¿Qué pasará con las que están abandonadas?

Suscríbete a nuestros canales

El alcalde de San Cristóbal, en el estado Táchira, Silfredo Zambrano, anunció este miércoles un plan para las viviendas con más de 100 años en el municipio.

De acuerdo con las declaraciones de Zambrano, este plan busca monitorear las viviendas centenarias del municipio que se vieron afectadas en los últimos meses por las intensas lluvias.

Anuncian plan para viviendas con más de 100 años en San Cristóbal

Zambrano resaltó que el plan es motivado a los recientes colapsos parciales e incluso totales de varias de las viviendas históricas centenarias ubicadas específicamente en el casco centralo de la ciudad.

Asimismo, resaltó el alcalde que esta situación pone en riesgo a los habitantes de la zona, agregó que "hemos observado en los últimos meses cómo algunas de estas viviendas, construidas hace más de 100 años con materiales como el 'barro pisado', han colapsado".

Agregó el burgomaestre que ante la situación de estas viviendas se inició "un plan de supervisión, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, para abordar esta problemática y prevenir tragedias".

¿Qué pasará con las que están abandonadas?

"Hacemos un llamado a los dueños de estas viviendas a tomar conciencia. No podemos arriesgarnos a que un colapso cause una desgracia que tengamos que lamentar. Por eso, vamos a emitir un decreto municipal en coordinación con el gobierno nacional y regional", aseguró el alcalde.

En este sentido, explicó Zambrano que con este decreto se va a establecer un alto costo para aquellas personas que mantengan estas viviendas centenarias en situación de abandono.

Resaltó además que sobre los dueños de estas viviendas que no tengan los recursos económicos para mantener y rehabilitarlas, para ellos habrá un enfoque social.

Visita nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube